(Dado Ruvic/Reuters)

这东西害人不浅：高科技大咖呼吁人们远离社交媒体

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 6 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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你也许听到过学校老师或社会学家批评现在的人对社交媒体的依赖，但拉尼尔（Jaron Lanier）却是著名高科技业内人士。他被视为硅谷的开拓者，自90年代起就在从事互联网技术开发工作，还是最早研究虚拟现实的先驱者之一。他现在是微软的跨学科研究员。

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就是这样一个人，却到处劝人和社交媒体一刀两断，还写了一本书：《马上删除社交媒体账号的十大理由》（Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now）。他不久前接受了CBC采访。当主持人问他，是不是已经身体力行，关闭了自己的脸书、推特账号？他的回答是，他从来就没有注册过。

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拉尼尔号召人们删除自己的社交媒体账号。(Ilya S. Savenok/Getty Images for Tribeca Film Festival)

社交媒体背后的力量是不道德的、摧毁性的

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拉尼尔说，社交媒体本身并不邪恶，但是经营社交媒体的公司把它变成了一种新兴宗教。这些公司使用运算法则，收集一切信息和数据，利用行为心理学研究成果设计出最有效地使人成瘾的模式，这种做法是不道德的，也是摧毁性的。他甚至不客气地说，社交媒体公司力图把用户变成巴甫洛夫的狗。

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在行为科学实验室里，研究人员用电击和零食来训练小动物。在社交媒体上，排斥，羞辱等“社交痛苦”相当于电击，被喜爱和走红相当于零食。拉尼尔说，苦头和甜头要怎么给才能让人沉迷其中，这背后有一整套研究。

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许多用户会觉得自己足够聪明，也足够清醒，才不会上这些圈套。但是拉尼尔解释说，这不是智力的问题。社交媒体设计者的武器是运算法则，是超级强大的信息收集和数据处理能力。实际上，社交媒体公司自己的研究也证实，用户可以一面清醒地意识到自己对社交媒体的依赖损害了生活质量，一面欲罢不能。

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愤怒、妒忌这些负面情绪在一个人的真实生活中可能只是很小一部分，但是却最得社交媒体的运算法则青睐，只因为这些情绪来得快，抓眼球，因此是最有经济效益的。拉尼尔认为，社交媒体释放出人性中恶的一面，使人很难进行理性的交流和讨论。这对我们的政治生活和社会生活造成极大的危害。

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社交媒体的好处是互联网本身就有的

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拉尼尔同时也是作曲家和乐器收藏家。（Thomas Lohnes/Getty Images)

网民并不总是在社交媒体上掐架。他们也在这里组织社会活动、找到志趣相投的人。对此拉尼尔并不否认。但是他说，这些功能是互联网本身自带的，社交媒体公司拿来用了，而且往往还用坏了。例如不久前在美国发生的“黑人命也是命”抗议运动，谁发帖，谁组织活动，社交媒体的运算法则一一加以统计分析以吸引更多客户，由此间接引出大群新纳粹和三K党。他预测“Me Too”运动也会有同样的反应出现。

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他说，实际上，没有脸书你也一样可以给朋友发信息，一样可以建立自己的网页，而且你会以更少的时间获得更全面的资讯。

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实践证明集体成瘾是可以纠正的

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拉尼尔说，过去我们也有过涉及巨大商业利益的集体成瘾，例如在公共场所吸烟和酒驾。曾几何时，这两件事被视为时髦有范儿。但现在我们都纠正过来了。

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他对“社交媒体成瘾”的纠正有信心。他说，社交媒体的用户在变化。都说年轻人离不开社交媒体。但实际上最年轻的一代已经有些人对它持怀疑态度。他十年前去中学里讲社交媒体的危害，学生们觉得他古怪。现在他得到的是掌声。

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如果有人想戒除社交媒体，拉尼尔的建议是：先离开半年试试看，用这段时间来了解你自己，你的朋友和你的世界, 然后再做决定。

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（RCI with CBC， The Current, Piya Chattoaphdyay, Alison Masemann）

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