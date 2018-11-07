特鲁多将参加在法国举行的一战结束纪念活动

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这个周末，加拿大总理贾斯汀·特鲁多将与世界多国领导人一起，到法国参加纪念第一次世界大战结束100周年的活动。

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预计将有60多个国家的领导人参加纪念活动，包括法国总统马克隆、美国总统特朗普和德国总理默克尔。

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加拿大总理办公室表示，特鲁多将在周六参观法国北部的加拿大国家维米岭战役纪念馆，然后在周日参加巴黎的停战日庆祝活动。

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在为期三天的访法期间，特鲁多还将参加巴黎和平论坛。这是一个以三年前巴黎气候协议大会为模式的新的国际论坛。特鲁多将在峰会上发言，探讨如何利用科学技术改善公共服务。此外，特鲁多还将与马克隆举行一对一的会谈。

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加拿大参加了在1914年至1918年的第一次世界大战，有大约6万将士牺牲，17万多人受伤。加拿大每年都会在退伍军人纪念日举行怀念活动。

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今年，加拿大皇家造币厂还为纪念第一次世界大战结束100周年发行了一种漂亮的彩色纪念币。这种硬币中心有明亮的猩红色罂粟花装饰，还印有“停战”的字样。

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加拿大皇家造币厂临时总裁兼首席执行官珍妮弗•卡梅隆（Jennifer Camelon）说：“新发行的纪念停战协议的纪念币，是希望有助于加拿大人铭记我们的前辈冒着生命危险，在第一次世界大战中为捍卫我们的价值观和自由做出的牺牲”。

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