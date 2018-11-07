联邦保守党资深议员 Tony Clement / Andrew Vaughan/Canadian Press

加拿大保守党一资深议员卷入性丑闻

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 7 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大政坛知名人物、联邦保守党资深议员、前哈珀保守党政府内阁部长、现任官方反对党保守党的司法事务发言人Tony Clement因卷入性丑闻而辞去其议会职务，但保留其议员职位。

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露骨性照片和视频

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据加拿大广播公司报道，来自安大略省的联邦议员Tony Clement承认他在网上向一位似乎对自己很有兴趣、愿意发展浪漫关系的女性发送了自己极具性色彩的照片和视频；这一行为可能会让这位活跃加拿大政坛三十年的保守党议员的政治生涯提前结束。

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Tony Clement星期二发表声明说，在过去三个星期中他在网上向一位他认为是自愿与他发展浪漫关系的女性发送了露骨的性照片和视频，但事实上他可能是陷入了网上敲诈骗局，成为某人或某些人敲诈勒索金钱的牺牲品；现在加拿大皇家骑警已经在调查这一涉嫌诈骗的事件。

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黯然去职

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Tony Clement证实他已经提出辞呈，不但辞去其担任的加拿大联邦议会官方反对党保守党司法事务发言人的职务，而且辞去其担任的联邦议会几个委员会的所有职务，包括联邦议会国家安全和情报委员会委员的职务。

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Tony Clement还在声明中向自己的妻子和家人道歉，承认自己严重缺乏判断力、走错了路，给家人带来完全没有必要的痛苦和羞辱。

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道歉

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Tony Clement为其不当行为在星期二向其选区的选民和保守党的同事们做出道歉，承诺寻求专业人士的帮助以解决自己的问题，并保证不会再犯。保守党领袖谢尔对Tony Clement的行为表示失望。

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保守党领袖谢尔对富有政治经验的Tony Clement很重视，让他担任其影子内阁中重要的司法事物发言人的职务。在特鲁多自由党政府司法部长Jody Wilson-Raybould近几个月推出多项立法草案的情况下，作为官方反对党的司法实务发言人Tony Clement肩负的任务很繁重。

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Sean Kilpatrick/Canadian Press

无缘保守党领袖

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Tony Clement曾经两次竞争保守党领袖，但都无功而返。

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在2015年哈珀领导的保守党在联邦大选中败给了特鲁多领导的自由党之后，哈珀辞去了保守党领袖职务。在2016年的保守党领袖竞争中，Tony Clement虽然出马竞争保守党领袖的职位，但因为筹款不顺利而退出竞争；当时他呼吁自己的支持者转而支持保守党领袖候选人Maxime Bernier，并赞扬Maxime Bernier是能够带领保守党赢得2019年大选胜利的保守党领军人物。

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但2016年保守党领袖的竞争结果是谢尔以微弱多数票战胜Maxime Bernier、成为保守党领袖。

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RCI with John Paul Tasker, Vassy Kapelos · CBC News

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