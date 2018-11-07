美国中期选举：驴、象各占半壁江山

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

引起国际媒体广泛关注的美国中期选举投票结果在星期三早晨虽然还没有最后出笼，但已经统计出的选票显示美国民主党在失去对众议院的控制8年后，终于重新获得在众议院过半数的议席；而共和党则不但继续是参议院的多数党，而且在参议院一百个议席中还多赢得了四个席位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人们广泛认为这次美国中期选举具有重要意义，这是美国选民对特朗普这位特立独行、引起争议的美国总统执政两年政绩的一次公民投票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在中期选举前，美国民主党和不少左翼评论人士认为厌恶特朗普执政方针和个人风格的美国选民会掀起支持民主党候选人的“蓝色风暴”，让民主党乘风破浪重新夺回被共和党控制的美国国会众、参两院。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但选举结果显示，民主党期望的“蓝色风暴”并没有出现。虽然民主党夺回了对众议院的控制，但仍然有很多选民支持美国总统特朗普所代表的保守理念，让共和党继续控制美国参议院。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada