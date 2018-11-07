魁北克城发掘出300多年前的木围墙防御工事

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魁北克城是欧洲殖民者在北美创建的最古老的城市，至今已经有410年的历史。加上它完整地保留了古城墙，因此成为北美第一个被联合国命名的“历史文化遗产城市”。

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最近，考古学家有有新的发现，那是一座建于1693年的防御工事，是法国殖民者为防御英国入侵者袭击而修建的，是修建城墙之前的第一个防御栅栏。

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考古学家让-伊夫·潘托（Jean-Yves Pintal）说，Ruralys考古公司在监督一座旧楼的翻新时，发现了地下泥沙中的木头，仔细挖掘后，发现了长约20米的一段木栅栏。他说，历史书中曾记载早期的殖民者曾在魁北克城修建木头围栏，现在有了实物证明”。

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潘托表示，这是一个简单的木围墙，是为了保护当时在魁北克城的2,000多法裔定居者，使他们免受弓箭和入侵者的袭击。他估计建造这个高达近4米、埋在沟内固定住的木围墙约需500人。

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潘托介绍说， 后来由英国军队为主导的一个多国联盟曾威胁法裔定居者交出魁北克城， 要求总督路易斯·芳提纳克（Louis Frontenac）投降，但芳提纳克回答说：“我唯一的答复将出自我的炮口”。当时芳提纳克总督有信心守住魁北克已是因为已经建造了这个木制防御工事。

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几十年后，在英国入侵威胁日益严重的情况下，法国军队在1745年又建造了现有的石头防御工事，距离木栅栏几十米远。

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现在，考古团队正在努力工作，争取在入冬前完成现场发掘工件。

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魁北克市长、新任省总理和文化部长都参加了星期二的新闻发布会。市长雷吉斯· 拉博姆（Régis Labeaume）说，这一发现“巩固了我们作为联合国教科文组织世界遗产的地位”。

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