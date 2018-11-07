上百名加拿大人将到欧洲参加一战结束百年庆典，模拟当年加拿大军队参加游行

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11月11日，是加拿大军队在一战中解放比利时城市蒙斯之后举行庆祝游行100周年的日子。100年后的同一天，加拿大军人将重回那里，参加在蒙斯举行的纪念游行。

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第一次世界大战从1914年开始，各参战国都付出了沉重的代价。加拿大军队大约有6万人牺牲，17万多人受伤。战争持续到1918年11月进入尾声，开始谈判结束敌对行动的停战协定。

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11日上午，加拿大陆军皇家高地兵团接到命令，守在已经占领的比利时南部城市蒙斯，并停止敌对行动。在接近中午时，加拿大皇家高地军团由风笛和军鼓开道，穿过他们刚刚解放的城市街道，游行庆祝战争的结束。

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安德鲁·科尔（Andrew Kerr）曾在高地军团中担任上尉，他将在游行中模拟当年另一位吹风笛的少校军官托马斯·约翰斯顿（Thomas Johnston）。科尔在比利时接受了加拿大国际广播电台英语部主持人马克·蒙哥马利（Marc Montgomery）的采访。

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科尔说，100年过去了，加拿大皇家高地军团将再一次在蒙斯的街道上游行，以纪念这一历史性时刻。我们将尽力重现当年的游行场面。

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他还介绍说，当年，上级下令收回蒙斯城，曾在军队中引起很大的争议，因为那意味着将士们会面临很大的牺牲危险，而那时大家都知道战争已经接近尾声。当时上级的意图是，在敌对行动停止之前尽可能地多占领一些地盘。

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自1917年以后，加拿大军队已经在欧洲攻克了几个城市，现在又攻下了蒙斯。这让德军开始意识到加拿大军队不好对付。由于高地军团中有很多苏格兰裔军人，他们穿着苏格兰格子短裙，因此也被德国人称作是“地狱来的女士”（Hollenweibe） ）。

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高地军团占领蒙斯城之后，将指挥部设在了市政厅。11日上午07.45，加拿大军队司令部打来电话通知该军团，停战协议已经签署，可以停止一切敌对行动。当时的电话记录用的就是一张便条纸。那张便条记录一直保存在高地军团在蒙特利尔的军械库中。

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记录上写着：“敌对行动将于11月11日11点停止 – 所有部队在那时间之前将留在原地，可以保持一些防御性措施， 但不要与敌方发生交火。稍后将有更具体的说明”。

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停战的消息传来， 开始有一些人即兴上街庆祝。官方组织的庆祝游行则在上午11点开始。加拿大高地军团第42营的风笛和军鼓乐队走在游行队伍的前头开道， 她们奏响激动人心的乐曲， 用鲜明的节拍引导着游行队伍。

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从那时到现在100年过去了。这几天，有来自加拿大各地的30几名风笛手和鼓手正陆续启程前往蒙斯城， 他们将组成一个乐队引导11日的加拿大游行队伍。 加拿大的游行队伍有约100人， 他们中有第一次世界大战军人的后代，有高地军团过去和现在的人员。他们将穿上旧式的服装，在11月11日重现当年那令人惊叹的行进场景。

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加拿大乐队和参加纪念游行的队员们还将参加法国和比利时周边地区的其他一些纪念活动，如维米岭（Vimy Ridge）纪念馆的活动和最近完工的70号高地纪念馆及公园的活动。

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科尔说， 他们为这次纪念活动已经足足准备了两年的时间，包括组织和规划。 因此， 现在团队成员们的兴奋是显而易见的。他说，对每个人来讲，这都绝对是一生一次的事件。收听 CH_Report_2-20181107-WRC20

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