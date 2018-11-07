“圣路易号”幸存者回忆逃亡经历，加拿大政府今日道歉

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特鲁多今天（11月7日）在众议院为加拿大当年拒绝“圣路易号”道歉时，86岁的梅辛杰（Sol Messinger）是应邀到场旁听的嘉宾之一。他是为数不多的当时已记事而现在还健在的“圣路易号”幸存者之一。而且他对那次跨越大西洋的旅程记忆格外清晰，因为他的七岁生日是在船上度过的，也因为在途中和出发前受到的惊吓。

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他在接受CBC采访时说，他至今不喜欢旅行。尽管再也没有人追杀他，但他就是摆脱不了那种旅途带来的焦虑。

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他记得船在古巴哈瓦那港口滞留时，他家已定居当地的亲戚坐着一条小船靠近“圣路易号”。他在甲板上看见了表姐，高兴地喊她。船上所有人都获得了古巴签证，许多人在当地有亲友。但是古巴政府决定收回签证，最后只接受了29人。

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大人们紧张的交涉和谈判他还不懂。但是近在咫尺的亲人和安全的陆地就是无法靠近，最终不得不重返大洋，那种绝望和恐慌一直刻在他的脑海深处。

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在逃难前已经移民过一次

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实际上梅辛杰对童年的记忆还要追溯到更早。他记得自己三、四岁时喜欢在院子里玩，直到有一天挨了几个邻居孩子的打。他的父母原是波兰犹太人，为躲避反犹主义迁居德国。梅辛杰在德国出生，但是在邻居孩子眼里，他仍然是个外来的“脏犹太”。

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他的父母离开老家时并不知道，后来的德国也一样呆不下去。有一天夜里，盖世太保突然登门，逮捕了他的父亲。不久后父亲被遣返回波兰，母亲开始独自为离开欧洲的签证和船票奔走。她是如何做到的梅辛杰并不清楚，只能想象那个过程的艰辛。

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母亲最后弄到了一家三口的古巴签证和“圣路易号”的船票，但是不肯把丈夫扔下自己带着儿子动身。梅辛杰回忆说，父亲急得在一封信里说了重话，“他说如果她不带着我上船的话，她手上会沾上我的血。”

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幸好他父亲赶在开船前成功潜回了德国。1939年5月13日，他们和九百多名犹太人一起在汉堡登船，启程前往古巴。

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不得不重返欧洲

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继古巴之后，美国和加拿大也拒绝接受他们。船长尽量拖延返回欧洲的时间，同时向其他国家求助。最后英国、法国、荷兰和比利时同意接受他们。梅辛杰家被分到比利时。但是他们刚上岸，就从广播里听说德军离比利时边境不过十英里。一家人如惊弓之鸟，立刻再次上路，逃往法国。

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梅辛杰说，一路上艰苦而危险。他记得头顶上的德国飞机，有枪声响起时，母亲就趴在他身上护住他。在经过长途跋涉后，他们在比利牛斯山中的一个法国小村子住了下来。

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一家人在那里过了几个月相对平安的日子，但是在次年10月被送进集中营。梅辛杰和母亲被关在一起，父亲被关在另一处。他们睡在没有被褥却满是虱子的地板上，整天饥肠辘辘。

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圣诞节前，集中营的警戒因卫兵喝酒松懈下来。梅辛杰的母亲趁机带着他逃了出来，几天后父亲也逃出来了。他们又回到那个小山村。因为那个地区当时还保持着和美国的外交关系。

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再次横跨大西洋

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他们最终想办法得到了美国签证。一家人先出发去葡萄牙，又从那里坐船去美国。1942年6月24日，他们到达纽约。梅辛杰说，他一直把这一天当作自己的第二个生日来庆祝。

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他们在布法罗定居下来。梅辛杰后来成为一个病理学家。他说，他知道他们家有多幸运。在那个法国小村里，一个住在附近的小伙伴在他们离开一个半月后和全家人一起被送进了奥斯维辛。

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德军占领荷兰、法国和比利时后，被安置在这三个国家的“圣路易号”乘客再次陷入危险。他们当中有254人后来死在集中营里。

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梅辛杰后来不喜欢回想自己的童年。他说，加拿大政府愿意道歉当然是好事，但是那段经历给人的内心留下的疤痕已经去不掉了。

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（RCI with CBC News, Perlita Stroh ）

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