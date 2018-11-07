美国司法部长宣布“应特朗普要求”辞职

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美国中期选举次日（11月7日），塞申斯（Jeff Sessions）宣布应总统要求辞去美国司法部长一职。在此之前，特朗普对他的激烈抨击已经持续了一年多。

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塞申斯是第一个站出来支持特朗普的共和党参议员，他在移民问题和打击犯罪问题上也和特朗普立场一致。但是他在2017年3月承认自己曾作为特朗普竞选团队成员和俄罗斯大使会面，并宣布自己将不介入通俄门调查。他的回避使主持调查的人变成了特别检察官穆勒。原本指望他发挥保护作用的特朗普对此非常不满，此后经常在各种场合抨击他。因此塞申斯今天的宣布并不令人意外。

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特朗普星期三下午在推特上宣布，司法部长暂时由塞申斯的办公室主任惠特克（Matt Whitaker ）代理，正式的任命将在稍后宣布。

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（RCI with CBC News, AP）

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