加拿大等国呼吁中国政府关闭新疆的维吾尔人拘留营

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加拿大和法国、德国等西方国家星期二（11月6日）呼吁中国政府关闭新疆的拘留营（亦称再教育营），人权活动人士称有一百万维族人和其他民族的新疆穆斯林被送进这些再教育营。

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与此同时在日内瓦 ，联合国人权理事会在审议中国人权纪录时指出中国人权状况下降。加拿大代表麦卡尼（Rosemary McCarney）表示，加拿大政府对维族和其他新疆穆斯林被大规模拘留、打压和监视的可靠报道深感担忧，并建议中国政府释放因族裔或宗教原因被任意关押的维族人和其他穆斯林。

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中国外交部副部长乐玉成反驳说，中国不会接受一些国家出于政治动机提出的指控。他说这些指控充满偏见，而且完全不符合事实。

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中国代表说，建立培训中心是反恐的预防措施，中国政府向那些受到极端组织诱惑的人提供免费培训，考试后还会发放文凭。

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BBC报道说，中国2017年在新疆的安保支出增加了213%，职业培训支出下降了7%。卫星数据显示安保设施显著增加，中国官员则称它们不是安保设施，而是培训中心。

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（RCI with CBC, Thomson Reuters, BBC）

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