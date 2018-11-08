BYD E6 电动汽车 / e-Taxi

中国电动汽车要来加拿大了

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 8 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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过去几年一直有专家预测说，在中国投入大笔资金研发制造电动汽车的情况下，中国制造的电动汽车打入加拿大这样的北美大陆市场只是时间早晚的事情。

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比亚迪

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现在，中国知名电动汽车制造商比亚迪生产的电动汽车将在2019年初出现在加拿大第二大城市蒙特利尔街头，成为蒙特利尔市出租汽车行列中的一个重要组成部分。

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加拿大消费者对电动汽车的需求越来越大，过去6年加拿大市场的电动汽车销售量几乎是逐年翻番增加。2017年的销售量超过1万9千辆，2018年头十个月加拿大市场的电动汽车销售量已经超过3万4千辆。

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加拿大电动汽车市场

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不列颠哥伦比亚省不少购车者要等很长时间才能买到电动汽车 / Emotive

对于想购买电动汽车的加拿大消费者来说，虽然有Tesla 和 Nissan Leaf这样的纯电动汽车、有Toyota Prius 和Chevy Volt这样的插电汽车可供选择，但加拿大电动汽车市场现在的主要问题是供不应求。

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比如，不列颠哥伦比亚省不少车行就出现了没有库存、没有电动汽车可卖的情况。

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不过，想购买电动汽车的加拿大消费者可能不久之后就可以有中国制造的电动汽车可供选择了，这就是中国比亚迪公司制造的BYD E6型电动汽车。

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BYD E6型电动汽车目前正在进行设计和制造上的微调以适应加拿大的汽车安全标准和充电标准。

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受巴菲特青睐

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不少加拿大人知道和了解中国电动汽车制造商比亚迪是因为美国最成功的投资者巴菲特非常看好这个中国电动汽车制造公司，巴菲特旗下的Berkshire Hathaway财团公司是比亚迪的最大私营投资者。

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巴菲特看好中国的比亚迪公司 / Rick Wilking/Reuters

电动汽车领域的专家Matthew Klippenstein指出，就像上个世纪70年代世界石油危机让省油的日本和欧洲制造的汽车大举进入北美大陆市场取代油耗高的美国汽车一样，现在物美价廉的中国造电动汽车会大举进军北美大陆市场。如果几大汽车巨头公司不赶快警醒、研制自己物美价廉的电动汽车，则中国电动汽车占领北美大陆电动汽车市场在不久的将来就会成为现实。

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加拿大魁北克省电动汽车协会的负责人Martin Archambault表示，BYD E6型电动汽车2019年初将出现在蒙特利尔市街头，会出现一个专门使用比亚迪电动汽车的新出租汽车公司。

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在加拿大设厂？

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比亚迪公司负责加拿大市场的副总裁Ted Dowling说，比亚迪公司制造的电动汽车是世界上销售量最高的出租汽车；其电池容量很大，足够在蒙特利尔这样的北美大陆城市环境里行驶一天而不用中途充电。

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除了蒙特利尔之外，多伦多公交局和温哥华的一个旅游公司也已经与比亚迪公司签订了合同，使用由比亚迪公司制造的电动汽车为自己的顾客提供交通服务。

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比亚迪公司还准备在加拿大设立电动汽车组装厂，不过实现这个项目的时间和组装厂的选址等信息都还没有被透露。

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