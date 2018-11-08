潮起潮落：石油价格不到俩月降20%

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几个星期前专家们开始讨论石油价格再上每桶1百美元的问题，但这个星期美国石油的标杆价格西德克萨斯中质石油每桶一度跌到比10月份最高价格每桶76.90美元低20%的的价位。

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而且世界石油市场价格到星期三为止出现了8连跌的局面。

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虽然石油输出国组织成员国在讨论明年削减石油日产量以应对世界石油库存增加的问题，但这仍然没有阻止石油市场的价格跌势。

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不过，仍然有专家认为目前石油价格的下跌局面只是暂时的、是对过去几个月石油价格快速拉升的必要调整；世界石油价格的长期走向仍然是上升趋向。

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加拿大皇家银行世界能源市场分析师Michael Tran认为，到年底之前世界市场石油价格会从目前每桶61美元的水平上升到70美元的价位，这意味着8%的增幅，而且明年石油价格会继续攀升到每桶75美元左右。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani · CBC News

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