谢尔要把Clement踢出保守党议会党团

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在保守党联邦议会议员Tony Clement因性丑闻而宣布辞去议会委员会职务后，加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖谢尔要求这位来自安大略省选区的资深议员退出保守党议会党团。

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谢尔星期三早些时候还表示Tony Clement仍然是保守党议会党团成员，但在下午回答记者问题时谢尔改口说，有证据显示Tony Clement涉嫌向网上女友发送自己裸露性照片和视频的行为不是仅此而已的孤立事件，其在过去也有过类似的行为，因此他会要求Tony Clement退出联邦议会保守党议会党团。

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Tony Clement不但过去担任过哈珀政府的资深内阁部长，而且直到本星期辞职前仍然是保守党在联邦议会的司法事务发言人、并且是联邦议会公共安全和情报委员会的委员，掌握政府机密和敏感文件。专家们认为Tony Clement卷入网上性丑闻会让他容易成为被敲诈勒索以换取情报的目标。

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加拿大自由党政府总理特鲁多没有对保守党议员Tony Clement涉嫌性丑闻的事件发表评论。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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