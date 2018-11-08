美国加州一酒吧发生枪击案，13人死

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美国加州南部千橡市，星期三（11月7日）当地时间晚上11点过后，28岁的前海军陆战队员伊恩.大卫.朗（Ian David Long）走进一家爆满的酒吧，向人群开枪，射杀12人，他自己也在随后和警察的枪战中死亡。但警方初步判断他死于自杀。

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遇难者中包括第一个赶到现场的警察罗恩.席勒斯（Ron Helus）。他已在警界服务29年，临近退休。他没有等待后援就直接冲进酒吧。当地治安官迪恩（Geoff Dean）在新闻发布会上说，警察的迅速反应避免了更多伤亡。

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千橡市位于洛杉矶市西北大约65公里处，因橡树多而得名。该市只有13万人口，曾被一个网站评为2018年全美第三安全的城市。发生枪击案的Borderline酒吧位于加州路德大学附近，很受学生们欢迎。每个星期三晚上酒吧组织 “校园乡村音乐之夜”活动，这一天尤其人多。

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当地警方初步判定凶手是单独行动，在现场也没有发现爆炸物。他的作案动机目前尚不清楚。目击者说，他持一把手枪，首先打倒保安和收银员，然后向人群开枪。迪恩说，他几年前曾经在一家酒吧遭人殴打，也曾因“不理性行为”惊动警方。

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（RCI with AP，CBC News）

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