庞巴迪瘦身：今后一年半内裁员五千，出售Q系列和培训服务

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加拿大庞巴迪公司宣布将出售Q系列涡轮螺旋桨飞机制造项目和商用飞机飞行与技术培训中心，在今后一年半内裁减5000名员工。这将使公司每年节省2.5亿加元的支出。另外两笔出售交易将带来9亿加元收入。

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但是股东们听到这个消息似乎并不开心。星期四上午在多伦多股市，庞巴迪股票下跌15%。

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Q系列将以3亿加元卖给朗维尤航空资本（Longview Aviation Capital），飞行与技术培训中心将以 6.45亿加元卖给另一家总部位于蒙特利尔的航空设备公司CAE。

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庞巴迪今年第三季度的利润是1.49亿加元，去年同期则亏损1亿加元。公司高管表示，裁员和出售资产是必要的，精简和重组的工作还将继续下去。

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计划裁减的五千名员工有500名在安大略省，2500名在魁北克省，2000名在国外。据悉一部分裁员目标将通过不雇人接替退休员工和不续到期合同来达到。自2016年以来，庞巴迪总共裁员19500多人。

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魁北克省政府2016年曾拨款10亿加元资助庞巴迪C系列项目，联邦政府随后跟进，提供3.72亿无息贷款。去年庞巴迪为绕过美国高关税，把一半C系列股份几乎白送给空中客车，引起对加拿大两级政府资助的质疑。

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业内分析人士预测，庞巴迪的瘦身行动并没有结束，今后还将出售更多资产，可能最后只保留商用喷气式飞机和铁路运输设备制造。

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加拿大联邦政府基建部长尚帕涅（François-Philippe Champagne）和魁北克省长勒格（ François Legault）今天表示，两级政府将尽力帮助庞巴迪被裁员工。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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