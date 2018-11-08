联邦拨款 8600万，打击枪支犯罪

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加拿大自由党政府将拨款 8600 万加元，以阻止走私枪支进入加拿大，防止美国的枪支暴力向加拿大蔓延。

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星期四（11月8日），加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔 （Ralph Goodale）和负责边境安全部长和打击有组织犯罪的部长比尔·布莱尔（ Bill Blair）举行联合新闻发布会，他们宣布，加拿大边境服务局将在 5 年内花费 5150万加元，建造一个全天候探测犬训练设施，在邮政中心和航空货运设施增加嗅探犬狗，扩展 X 射线检测技术。

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(Sean Kilpatrick/Canadian Press)

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此外，边境服务局还计划加强培训，加强检测进入加拿大的车辆中的隐藏物品。

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加拿大皇家骑警将获得 3450万加元，用来加强调查、培训、检查、技术和情报领域的工作。

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星期四加拿大政府作出上述宣布，正值美国又发生一起大规模枪击案之际，新发生的枪击事件在美国加利福尼亚州的一家酒吧导致13人死亡。

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