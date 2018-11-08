法语大报 La Presse 再度裁人

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大魁北克省的法语大报La Presse将进行新一轮裁员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四（11月8日）上午，La Presse的管理层与员工会晤，宣布将削减报社的37个职位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在会议结束时，报社的一位消息人士告诉加拿大广播公司法语部，预计会有大约 50 人自愿退休，因此不会有真正意义的裁员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

La Presse 在蒙特利尔的总部有550 名员工，其中 58% 在编辑部工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

La Presse 是北美的一家有着悠久历史的大报，从 1884年开始出版，与其他传统媒体一样，近年来网络对该报的利润带来打击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该报在 2015 年9月就削减了 158 个职位，之后放弃了纸质版本。尽管在平板电脑上推出了创新电子版本，但过去几年这家报纸一直处于财务困境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年5月，La Presse 的业主鲍尔集团（Power Corporation）将其转变为非营利组织（NPO），鲍尔集团拥有La Presse 有 51年之久。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada