小札来给加拿大人做红娘了：Facebook在加拿大推出约会交友服务平台

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脸书星期四（11月8日）在加拿大推出约会交友服务Facebook Dating。这项服务此前已在哥伦比亚试行。使用者将可以在自己原来的脸书主页之外另外建立一个专为约会、好友无法看到的个人档案。

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为了取得用户信任，脸书为这个新产品准备了一系列保护隐私、防止行骗的措施。例如，

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脸书不会为你推荐已经是你的好友的人作为约会对象；

私信聊天只能传文字，以鼓励建立长期关系；

用户需要自己选择这个功能，不会自动“被约会”；

只能登录原有主页的年龄，需要确认所在地，以防止伪造身份；

如果你没有回应，对方就无法再次搭讪；

如果你决定停止使用约会功能，所有信息将被销毁，等等。

脸书表示要创造一个让用户可以互相信任的平台。但是业内分析人士指出，脸书近来数次卷入隐私泄露丑闻，可能会让许多用户裹足不前。另一个对该产品的疑虑是用户主页和约会档案是否能真正分开，毕竟它们是在同一个应用内。

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（RCI with CP, Tara Deschamps， CBC News）

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