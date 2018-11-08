加拿大政府拨款8600万加元打击团伙和枪支暴力

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为了阻止走私枪支进入加拿大并加强对枪支犯罪的调查，加拿大政府决定在今后五年内向加拿大边境服务署和加拿大皇家骑警拨款8600万加元。加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）和边境安全部长布莱尔（Bill Blair）星期四（11月8日）宣布了这个消息。

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加拿大年边境服务署将获得5150万加元，用于建立一个全天候的嗅探犬训练中心，在邮件分拣中心和航空货运设施增加嗅探犬和X光检查，并加强关于检查入境车辆内所藏物品的培训。

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余下3450万加元将用于加强加拿大皇家骑警对枪支犯罪的调查和相关训练。

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这笔钱出自去年联邦财政报告中打击团伙和枪支暴力的3.27亿加元预算。今天的宣布正值美国加州发生13人死亡的酒吧枪击案。布莱尔说，加拿大的枪支文化和美国有根本的不同，但是加拿大人对本国枪支犯罪的增加越来越担心。

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去年加拿大边境人员共查获467次枪支偷运，比上一年增加了19%。枪支暴力犯罪也连续三年呈上升趋势。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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