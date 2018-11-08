Photo : Reuters/Hannah Mckay

大篷车抵达墨西哥城，中美洲移民要大巴去美国边境

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期四 8 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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中美洲移民的大篷车已经抵达墨西哥城，他们要求墨西哥政府提供大巴，让他们前往美国边境，因为继续步行和搭便车太冷，而且危险。

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大篷车车队协调员米尔顿·贝尼斯（Milton Benitez）说，我们需要有大巴继续前进，因为墨西哥北部会更冷，而且我们是沿着高速公路走，高速公路上会经常有毒品集团的汽车。

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他说，至于继续前行的路线和出发的时间，大篷车车队将在周四（11月8日）晚举行会议时决定。

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 (Hannah McKay/Reuters)

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大多数人拒留墨西哥

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墨西哥政府表示，已经向大篷车移民提供了留在墨西哥的选择，但遭到大多数人的拒绝。

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墨西哥政府说，墨西哥当地的志愿者和官员向他们解释了可以选择的方案，包括可以为他们提供避难所、庇护或工作签证。

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但大多数移民拒绝了这一提议，另外，有极少数人最后同意返回自己的原籍国家，周三（11月7日）晚上，一辆公共汽车从墨西哥城出发，把 37人送回他们的原籍国。

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在大篷车移民中，大约 85% 来自洪都拉斯，其他人来自危地马拉、萨尔瓦多和尼加拉瓜等国家。

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墨西哥城当局表示，在体育中心收容的 4,841 名登记者中，有 1,726 人未满18岁，其中包括 310 名 5 岁以下儿童。

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(Hannah McKay/Reuters)

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有人失踪

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与此同时有报道称，有大篷车上的移民失踪。

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联合国人权机构表示，其驻墨西哥办事处已向当地检察官提交了一份报告，说本周早些时候，大篷车车队中有两辆公共汽车在前往墨西哥城的路途中不见了，下落不明。

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另外，据国际移民组织在墨西哥的代表克里斯托弗·加斯孔 (Christopher Gascon) 估计，目前可能还有另外一批大篷车移民，大约 4,000人，正在穿越墨西哥南部。

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墨西哥城离的最近的美国边境口岸是美国德克萨斯州的麦卡伦 （McAllen）边境口岸，相距接近 1000 公里。

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近日来美国士兵在麦卡伦边境口岸的栅栏上安装了带刺铁丝网。

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Photo : Reuters/Delcia Lopez

大篷车难民

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在墨西哥城的一个体育场内，墨西哥城的数百名市政员工和志愿者们在向大篷车移民分发食品、水、牛奶、衣服、其他生活用品。

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马尔龙·曼德兹 （Marlon Ivan Mendez）是一位来自洪都拉斯的农场工人，他正排队等候领双新鞋子，他在三周前离开了洪都拉斯，鞋子已经磨得快穿洞了。

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来自洪都拉斯的妇女诺拉·托雷斯 (Nora Torres) 则一边喝着饮料，一边琢磨着该怎么办。她是在一天前抵达墨西哥城的，来前听说到了这里就能有高薪工作，但现在，她在想是否应该返回自己的家乡。

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23岁的建筑工人达尔文·佩雷拉 （Darwin Pereira）也来自洪都拉斯，他带着妻子和 4岁的儿子离开了家，他说原因很简单，就是因为洪都拉斯没工作。

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佩雷拉告诉记者，他在想象如果遇到了美国总统他该怎么做。

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他说，如果我遇到了特朗普，我就会哭，除了哭，我还能做什么呢？

(Hannah McKay/Reuters)

（RCI，CBC, AP)

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