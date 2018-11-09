美国担心来自加拿大的反向越境潮

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虽然非法越境者从加拿大与美国的边境偷渡进入美国不像从美国南部墨西哥边境偷渡进入美国那样成为美国媒体重点报道的对象，但美国边境管理当局开始担心北部边境明显增加的偷渡问题。

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反向越境

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一年来美国边境保护当局截获的从加拿大东南部偷渡美国的非法越境者数量猛增了60%；这些偷渡者或者是穿过土路、或者是穿过森林、或者是游泳穿越河流偷渡进入美国。

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在过去几个月中，有3万2千名外国人从美国偷渡进入加拿大申请难民。美国边境保护局的官员们认为，首批偷渡进入加拿大申请难民的人开始进入难民审批程序，他们中那些难民申请被拒绝的人面临被遣送回国的命运；这些人中的不少人会选择用偷渡的方式进入美国。

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美国边境保护局Houlton 边境巡逻处U.S. Border Patrol Houlton Division 负责人Dennis Harmon说，他们负责的是美国缅因州与加拿大新布伦瑞克省的边境巡逻，既有陆路边境也有水路边境，近来他们已经见到从加拿大越境偷渡进入美国的人明显增加的情况。

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Dennis Harmon指出，2017年在他们负责巡逻的人烟稀少的美加边境地区，有33名来自加拿大的非法越境者被截获，今年头三个季度已经有54名从加拿大非法越境进入美国的外国人被截获。而且得到的情报显示，会有更多的被加拿大拒绝难民申请的外国人会用非法越境的方式进入美国。

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美方严阵以待

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Dennis Harmon说，美国政府已经给他的部门增派了人手、增加了装备、并提供了监控边境偷渡者的新仪器。

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美国边境巡警的任务是在非法偷渡者进入美国边境前截住他们、迫使他们调头返回，不让他们有机会进入美国提出难民申请。

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美国边境保护当局强调，解决来自加拿大一侧的非法偷渡者的问题一方面需要美国边境巡逻队伍及早发现偷渡者，一方面也需要加拿大警方的合作。

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加拿大警方虽然不能仅仅因为有人出现在边境附近就将其拘捕，但可以上前询问其出现在边境地区的原因和目的、或者对其在边境地区的行为进行监视。

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加拿大和美国都有法规要求进入己方边境地区的人陈述其入境的理由，如果其理由与其持有的签证不相符，则边境控制当局有权吊销其签证、或者将其遣送出境。

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墨西哥人去美国的捷径

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Dennis Harmon指出，除了难民申请被拒绝的外国人可能会偷渡进入美国外，加拿大对一些国家实行比美国宽松的入境政策也会导致这些国家的公民进入加拿大后偷渡美国的情况。比如加拿大准许墨西哥公民不需要正式签证就可以进入加拿大，进入加拿大后再偷渡美国就相对容易了。

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购买从墨西哥到加拿大的廉价单程机票只需4百美元，而从墨西哥与美国南部的边境偷渡进入美国要付给蛇头2千美元的费用。

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一旦从加拿大越境进入美国缅因州边境，上了95号国道后几个小时就可以到达波士顿，从波士顿再到纽约就很容易了。

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RCI with David Common · CBC News

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