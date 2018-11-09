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加拿大国家芭蕾舞学校到全国 20个城市招生

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 9 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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每年进入秋/ 冬季，加拿大国家芭蕾舞学校艺术团队的工作人员都会在全国各地巡回旅行，为芭蕾舞学校明年的暑期班招收新生。

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今年，芭蕾舞学校的招生人员先后前往加拿大的 20 个城市，他们的工作一是提供公开舞蹈课，另一项就是面试。

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被选中的学生，将可以先进入国家芭蕾舞学校的暑期学校，暑期学校将在明年 7 月份开课。

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Photo : Radio-Canada/Sarah Murphy

竞争激烈

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亚历克斯·戈尔巴瑟维奇（Alexander Gorbatsevich）是加拿大国家芭蕾舞学校的教师和招生负责人，他说：我们总共到加拿大的 20 个城市，挑选 170 到 175 名芭蕾舞学生。

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加拿大广播公司报道说，要获得进入暑期学校的机会，位置相当紧张，报名的有很多人，但只有约 20% 的人能够入选。

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Photo : Radio-Canada/Johann Nertomb

本周末在纽芬兰省

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这个周末，国家芭蕾舞学校的招生团队在纽芬兰省。

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星期六，也就是11月10日，招生团队会在圣约翰斯（St. John’s）市的艺术与文化中心（The Arts and Culture Centre）举办公开课，然后于11月11日在同一个中心进行面试。

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招生的项目包括全日制专业芭蕾舞课程（6 – 12年级学生）和中学后课程（针对高中毕业生）。

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招生人员将评估舞者的体能、身体协调性和整体适应性。

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应试者的最低年龄为10 岁，对12岁及以下的人，不需要有过芭蕾舞培训。

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国家芭蕾舞学校说，也欢迎年纪大一些的舞蹈学生参加公开课。

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(CBC Arts)

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有关在纽芬兰省的招生活动，请进入网站 www.nbs-enb.ca

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公开课将在周六上午9点至下午6点30分举行，招生面试在周日的上午10点至下午2点。

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上周末在温哥

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加拿大广播公司报道说，上个周日（11月4日），加拿大国家芭蕾舞学校的评委们在大温哥华地区，进行了招生活动。

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当时招生的地点在西蒙·弗雷泽大学 （SFU）的教室里，学员的年龄在8到18岁之间，她/他们纷纷在在评委面前展示自己的舞蹈水平和潜在能力。

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 (CBC Arts)

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暑期学校为第一步

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加拿大广播公司报道说，国家芭蕾舞学校设在多伦多市，入选暑期学校是进入国家芭蕾舞学校正式课程的第一步。

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年纪12岁的芭蕾舞学生凯莉·麦卡锡 （Kaylie McCarthy）说，进入国家芭蕾舞学校是好多人的梦想，我必须严格地约束自己，进行刻苦训练，作出奉献，才有可能进入。

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至于选择的标准，招生团队的负责人亚历克斯·戈尔巴瑟维奇表示，灵活性，灵活性，还是灵活性，另外，需要看学生的节奏感，以及对芭蕾舞是否有激情。

Photo : Photo Sasha Onyshchenko

芭蕾舞男生增加

亚历克斯·戈尔巴瑟维奇同时指出，虽然芭蕾舞一向是女孩子的领地，但近年来男孩子对芭蕾舞的兴趣也越来越大。

他说，现在加拿大国家芭蕾舞学校的学生中大约有 40% 都是男生。

进入国家芭蕾舞学校的暑期班，是进入芭蕾舞学校全日制课程的第一步，若进入了芭蕾舞学校，并能毕业，就为成为专业芭蕾舞演员奠定了基础。

Radio Canada

（RCI with  Sarah Murphy/Radio Canada）

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