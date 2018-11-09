周末网络广播（2018年11月9-11日）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 9 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, November 9, 2018

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本周报道精选

加拿大保守党一资深议员卷入性丑闻（方华）

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涉嫌性丑闻的保守党资深议员 Tony Clement / Adrian Wyld/Canadian Press

加拿大政坛知名人物、联邦保守党资深议员、前哈珀保守党政府内阁部长、现任官方反对党保守党的司法事务发言人Tony Clement因卷入性丑闻而辞去其议会职务，但保留其议员职位。

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他承认他在网上向一位似乎对自己很有兴趣、愿意发展浪漫关系的女性发送了自己极具性色彩的照片和视频；这一行为可能会让这位活跃加拿大政坛三十年的保守党议员的政治生涯提前结束。

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全球荒野所剩无几，加拿大是五大荒野保留国之一（赵黎）

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（Photo : A.S Wright）

地球正在越来越多地丧失自己的原貌，野生土地的面积在不断萎缩，根据新公布的一项具有突破性的研究，加拿大是世界上保留着大部分荒野的5个国家之一。根据发表在  “自然”  杂志 (Nature) 上的这一研究，在世界上目前还剩下的荒野中，70%  位于 5 个国家，这 5 个国家是澳大利亚、 美国、巴西、俄罗斯和加拿大，拥有荒野地区最多的是俄罗斯，第二就是加拿大。

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谷歌赞助英国《卫报》成立语音实验室（沈二） 

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谷歌赞助英国《卫报》成立语音实验室，希望通过实验和创新将该报的真实声音带给谷歌助手。《卫报》希望了解新闻机构在语音智能设备上可以扮演什么角色。《卫报》指派了四名专业人员， 开发人员、音频制作人、设计师和产品负责人，来找出什么样的故事和格式最适合谷歌语音助手 （Google Assistant）。

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谷歌语音助手是谷歌针对亚马逊Alexa智能语音的对手。

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美国担心来自加拿大的反向越境潮（方华）

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（CBC/David Common）

虽然非法越境者从加拿大与美国的边境偷渡进入美国不像从美国南部墨西哥边境偷渡进入美国那样成为美国媒体重点报道的对象，但美国边境管理当局开始担心北部边境明显增加的偷渡问题。一年来美国边境保护当局截获的从加拿大东南部偷渡美国的非法越境者数量猛增了60%；这些偷渡者或者是穿过土路、或者是穿过森林、或者是游泳穿越河流偷渡进入美国。

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加拿大妇女酗酒问题不断加重（赵黎）

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说到酗酒，很多人马上想到的是男人，但有数据表明，在加拿大，妇女酗酒的现象正在增加。加拿大首席公共卫生官特蕾莎·谭（Theresa Tam）医生最近表示，她对加拿大妇女饮酒的人越来越多感到担忧。

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首席卫生官公布了2018年加拿大公共卫生状况报告，妇女酗酒是报告的焦点之一。

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一周图片报道

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