加拿大新不伦瑞克省缺几百名护士

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大新不伦瑞克省的医院系统缺几百名护士，大学护士系毕业生的人数远远跟不上医院的需求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙克顿大学 （Université de Moncton）护理学院的院长皮埃尔·戈德布特 （Pierre Godbout）说，今年大学的三个校区将总共有80到90名护理系的学生毕业，但这个数字满足不了要求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，一个原因是人口下降，年轻人减少，招不到足够的学生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而另一个原因则是护士工作经常需要加班，这也导致年轻人的兴趣下降，报护理系的学生不多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

护士系入学考试难也是一个因素。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新不伦瑞克省护士工会的副主席Maria Richard. 表示，大学护士系的入学考试NCLEX 一直引起争议，有的人几次考不过，只能放弃，这更加重了护士的短缺。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙克顿大学和省护士工会都表示，需要加大招生的努力，增加护理系学生的人数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

护士工会的副主席Maria Richard.补充说，除了要增加招生外，还要改善护士的工作条件和福利，确保已经在职的护士不会跳槽到其他地区去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada