超过四分之三的员工上班时感到疲劳

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最新的调查显示，76%的加拿大员工说他们上班时感到疲劳。

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31%接受调查的加拿大人说他们上班时很经常地感到疲劳，有45%的人表示他们上班时比较经常地感到疲劳，只有23%参加调查的加拿大人说他们上班时很少感到疲劳。

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这一结论是人力资源咨询公司Robert Half今年2月份在网上对570名随机选择的加拿大人进行了询问调查后得出的。

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Robert Half公司加拿大业务负责人David King认为，疲劳的员工会有士气低落、工作效率低的问题，会对公司业绩产生负面影响。

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注重用劳逸结合的方式提高工作效率的专家Clare Kumar指出，睡好觉是提高工作效率的基础，员工应该努力保证在上班前有足够的睡眠，而工作单位也应该为感到疲劳的员工提供不能使用电子通讯工具的休息室，为员工提供休息和打盹小睡的方便。

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RCI with Rubina Ahmed-Haq · for CBC News

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