加拿大统计局获取消费者银行数据的计划暂停

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据加新社报道，加拿大统计局负责人Anil Arora表示，统计局引起争议的获取消费者使用银行服务信息的计划将暂停施行，因为要等加拿大保护个人隐秘信息专员公署对这一计划进行的调查结束。

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加拿大统计局最近要求加拿大的9个银行和金融机构向加拿大统计局提供50万加拿大家庭的银行业务信息。

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加拿大现行法律确实给予加拿大统计局搜集加拿大人隐秘信息的权力，只要这样做的目的是改进统计局的资料统计工作、使加拿大统计局的数据搜集工作现代化。

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但加拿大统计局这一搜集加拿大人银行业务信息的计划不但在加拿大联邦议会引起了激烈辩论、而且招致不少加拿大民众和维权组织的抱怨。

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在这种情况下，加拿大保护个人隐私专员Daniel Therrien开始了对加拿大统计局上述计划是否触犯加拿大个人隐秘信息保护法规的调查。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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