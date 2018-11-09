魁北克省通过农田保护法 40 年，现状是农田正在大片消失

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11 月 9 日，是加拿大魁北克省通过 “农业土地保护法” 40周年，然而，魁北克省的农田正在以前所未有的速度消失。

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加拿大广播公司报道说，城市的迅速扩张，以及投机者的活动，使农业耕地年复一年地减少。

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例如，蒙特利尔南岸华人众多的 Brossard 市，原来只是一个郊区小镇，拥有魁北克省最为肥沃的土地，但现在那里是大片的住宅和巨型购物中心，只剩下了两个农场。

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1978年立法保护农田

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在 20 世纪 60 年代末到 70 年代初期，蒙特利尔地区的经济繁荣导致大约 20,000 公顷的农田消失了。

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当时以勒维克（René Lévesque）为领袖的魁北克党省政府认为这种情况实在太过分，于 1978 年 11 月 9 日在省议会通过了 “农业土地保护法” （ La Loi sur la protection du territoire agricole）。

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但是，立法 40 年后，农田面临的威胁越来越严重，大蒙特利尔的房地产开发项目、已经动工的轻轨（REM）、蒙特利尔港口的扩建工程、30号高速公路的扩建、Vaudreuil-Soulanges 区的新医院建设等等，都将使农业耕地面积进一步萎缩。

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魁北克农业土地保护委员会（CPTAQ）说，去年，CPTAQ 批准了开发商提出的 3/4 的申请，一年内有近 2000 公顷的农田消失，最近 20 年内总共有 34,000 公顷农田转为民居和商用。

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在纪念农田保护法 40 年的文件中，魁北克农业土地保护委员会承认，在人口迅速膨胀的今天，要做到保护农田相当困难。

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（RCI with Thomas Gerbet/Radio Canada）

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