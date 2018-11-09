呈现数字背后的血肉：加拿大历史学家公布死于朝鲜战争的加拿大军人资料

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

今年的怀念日（11月11日）到来之前，加拿大历史学家安德鲁.伯奇（Andrew Burtch）终于完成了一项耗时数年的工作：挖掘整理五百多名死于朝鲜战争的加拿大军人的生平，在谷歌地图上标出他们的埋葬地点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在接受CBC记者Murray Brewster采访时表示，他希望呈现死亡数字背后每一位军人有血有肉的形象，希望了解他们家乡在何处，境况如何，在什么情况下牺牲，等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一共有516名加拿大军人在朝鲜战争期间丧生。伯奇找到了514人的资料。他在地图上用蓝色标识标出他们的出生地，绿色标识是入伍地点，黑色标识是埋葬地。按照加拿大军队当时的规定，牺牲军人就地埋葬。因此在朝鲜半岛地图上有大片黑点，主要集中在三八线韩国一侧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据伯奇的调查，在丧生军人当中有309人在战斗中阵亡。余下的军人当中，有些人死于走火，车祸等意外事件，有些人死于疾病，还有8人死于自杀。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

朝鲜战争之后，加拿大军人的遗体一般都会被运回国内安葬。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

共有26000名加拿大军人参加了朝鲜战争。加拿大政府把2013年定为朝鲜战争老兵年。韩国首尔市在这一年修建了加拿大军人纪念碑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC News, Murray Brewster)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada