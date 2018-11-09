又生变数：美国法官叫停基斯通输油管道项目

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美国蒙大拿州的联邦地区法院星期四（11月8日）对加拿大能源公司TransCanada的基斯通输油管项目下达强制令，等于否决了美国国务院对该项目的批准。现在，这条输油管只有在败诉方提出并赢得上诉后才可开工。

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今年8月份，主审法官莫里斯（Brian Morris）已经要求美国国务院分析关于环境影响的新信息。奥巴马政府2015年否决了基斯通输油管项目，理由是它不仅不利于环保，而且也不会如其支持者所说的那样推动经济发展。但特朗普政府去年推翻了原来的决定，批准该项目。

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原住民团体和环保团体认为昨天的判决是一个胜利，对力推跨山输油管项目的加拿大政府是一个提醒。但是一位TransCanada前高管警告说，基斯通被叫停对加拿大来说是个坏消息，联邦政府因此受到更大的保证跨山输油管扩建项目顺利开工的压力。不过他预测昨天的判决很可能会被上级法院推翻。

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基斯通输油管的前三期工程已经完成。被法院叫停的Keystone XL是第四期，造价80亿加元，计划从阿尔伯塔省Hardisty 通到内华达州Steele City，全长1900公里。

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（RCI with CBC News, Helen Pike，Radio-Canada）

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