加拿大魁北克卡纳瓦克的卡提里·特卡卡瓦教堂举行的弥撒

kateri Tekakwitha(1656-1680)，来自加拿大魁北克蒙特利尔附近的土著社区Kahnawake的莫霍克族妇女。2012年被天主教列为圣徒。2018年10月21日，在Kahnawake的圣弗朗西斯传教会上，为纪念她被封为圣徒6周年举行了一场特殊的弥撒。这里也是她的圣地。唱诗班用莫霍克语唱歌，有些祈祷者也用这种语言。