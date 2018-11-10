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第一集:教堂

加拿大魁北克卡纳瓦克的卡提里·特卡卡瓦教堂举行的弥撒

kateri Tekakwitha(1656-1680)，来自加拿大魁北克蒙特利尔附近的土著社区Kahnawake的莫霍克族妇女。2012年被天主教列为圣徒。2018年10月21日，在Kahnawake的圣弗朗西斯传教会上，为纪念她被封为圣徒6周年举行了一场特殊的弥撒。这里也是她的圣地。唱诗班用莫霍克语唱歌，有些祈祷者也用这种语言。

罗马尼亚的教堂


在最近的人口普查中，86.5 %的罗马尼亚人宣称自己是东正教徒。罗马尼亚东正教弥撒的声音是怎么样的？我们听到的声音来自布科维纳地区一个有着世界遗产壁画的百年古教堂，地区教堂，布加勒斯特的宗法大教堂，马拉默斯县的一个小木教堂。

瑞士阿莱希姆地区的教堂


“大多数瑞士人是基督教徒，其中大多数是罗马天主教徒。2016年的报告显示，大约70 %的瑞士人一年最多去五次礼拜场所。在过去的几年里，信徒的数量有所下降。2018年10月，阿莱希姆大教堂社区举行庄严的弥撒，欢迎他们的新牧师西尔威斯特·伊霍玛。这座大教堂建于19世纪80年代，以其令人印象深刻的晚期巴洛克建筑而闻名。"

波兰华沙的教堂

大约93 %的波兰人宣称自己是天主教徒，但即使在波兰，参加教堂服务的人数也在下降。到2016年，这个数字已经下降到36.7 %。尽管秋天来临，周日弥撒仍然是许多波兰人生活中非常重要的一部分。

捷克布拉格的教堂


捷克共和国是世界上最无神论的国家之一。在过去的20年里，信徒人数一直在下降，减少了一半。只有五分之一的捷克公民声称属于某一信仰。只有十分之一的信徒定期去教堂，至少每月一次。罗马天主教会拥有最多的信徒。

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2018年11月7日
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