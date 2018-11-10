英国《卫报》希望了解新闻机构在语音智能设备上可以扮演什么角色，而谷歌刚刚好也需要试验在智能音箱和音频助手上的音频媒体可能性。在谷歌赞助下，英国《卫报》成立语音实验室-Voice Lab，指派了四名专业人员，他们包括开发人员、音频制作人、设计师和产品负责人。
他们的任务是找出什么样的故事和格式最适合谷歌语音助手 （Google Assistant），谷歌语音助手是囊括谷歌智能音箱（Google Home）的智能音频系统。它也是谷歌针对亚马逊Alexa智能语音的对手。
智能音箱语音助手上媒体怎么做？
英国《卫报》的项目公布的短文中讲到和谷歌合作开展语音实验室-Voice Lab的原因。
“我们使用虚拟助手，这些助手存在于我们的口袋、汽车仪表板甚至手腕上。但是一旦新奇感消失，我们该如何处理这些设备呢？我们会养成什么新习惯，这些习惯会如何影响我们的媒体生态？”
“这是一项非常年轻的技术，但是对于记者来说，随着平台的建立，探索可能性非常重要。”- 《卫报》媒体执行编辑克里斯蒂安·贝内特
语音媒体消费场景
语音媒体是一个场景化的媒体服务。例如，开车时、在厨房做饭时、在慢跑锻炼时...在设计语音媒体的时候必须将场景作为设计的先导和主要思考逻辑。
来自《卫报》的班尼特说: “当人们在家里做饭或做事情的时候。在那个时候，媒介可以和人们建立关系。重要的是我们要测试媒体介质的极限。"
“音频上历史悠久、经验丰富的传统广播对智能音箱的兴趣没有那么大。"
硬新闻仍是主要需求
在新闻消费方面，传统媒体们在探索利用新方法建立消费者习惯方面是老手，但是语音激活的环境带来了新的挑战，比如人们如何发现这些新闻。
《卫报》要从SEO战略中得到启示，缩小设备所有者的对话搜索范围。《卫报》希望建立人们搜索的关键话题。如果是体育新闻，那么确保他们的关键词已经准备好了。
不仅仅是孤立的关键词，还有他们周围的主题。例如人们是在要求最新的结果还是即将到来的比赛，或者如何到达会场。基于搜索引擎优化尝试为Alexa Skills 和Google Actions建立模型。平台变化但人们寻求信息的方式似乎没有改变。
传统广播需要努力
非常有趣的发现是，目前最积极在尝试智能音箱的大部分是新闻报纸和数字媒体，而实际上在音频上历史悠久、经验丰富的广播对智能音箱的兴趣没有那么大。
实际上，智能音箱很可能是百年广播重新站到媒体舞台主要位置最好的一次机会。只要抓住音频新闻和对话两个音频最大优势，同时放弃传统节目的线性编排，广播的在智能音频上的优势会很快重新得到树立。
发表评论