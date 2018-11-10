英国《卫报》希望了解新闻机构在语音智能设备上可以扮演什么角色，而谷歌刚刚好也需要试验在智能音箱和音频助手上的音频媒体可能性。在谷歌赞助下，英国《卫报》成立语音实验室-Voice Lab，指派了四名专业人员，他们包括开发人员、音频制作人、设计师和产品负责人。

他们的任务是找出什么样的故事和格式最适合谷歌语音助手 （Google Assistant），谷歌语音助手是囊括谷歌智能音箱（Google Home）的智能音频系统。它也是谷歌针对亚马逊Alexa智能语音的对手。