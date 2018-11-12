怀念节前竟有人偷小红花捐款盒里的钱

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每年的11月11日是加拿大人怀念历次战争中阵亡军人的日子。在怀念节前常常可以看到老兵们在商场和街头提供纪念阵亡将士的小红花罂粟花，并用罐头盒募集小额捐款。

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但今年怀念节前温哥华市郊的New Westminster却发生了一天三起捐款罐头盒被盗的案件。

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警方证实，11月8日下午两点左右，一位50岁到60岁的白人男子在购买了食物后在付款台交钱，在其离开后收款员发现摆在收款台上的小红花捐款盒不见了。

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警方在查看了监控摄像视频后认为，上述白人男子在付款时偷偷拿走了小红花捐款盒。

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工作人员晚些时候在门外发现了空的捐款盒。

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这只是11月8日New Westminster发生的三起偷盗小红花捐款盒事件中的一起。

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Jeff Scott警官说，怀念节前发生这样的事情实在让人伤心。

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警方呼吁了解情况的市民们提供破案线索。New Westminster警方给出的联系电话是604-525-5411。

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