这个有犯罪记录的移民要加拿大赔6500万

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今年36岁的Prosper Niyonzima来自布隆迪，他向法庭状告加拿大政府，要求加拿大联邦政府为对他长达两年时间的非人道的单独监禁而道歉、并提供6500万加元的巨额赔偿。

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难民

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在Prosper Niyonzima的父母和兄弟在卢旺达种族清洗混战中被杀死后，13岁的他在1995被其在加拿大获得难民身份的叔叔领养，并获得加拿大移民身份。

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Prosper Niyonzima在2001年就已经开始有犯罪记录。在2001年到2010年期间他因多次犯下偷盗、入门行窃、贩卖毒品的罪行而被法庭判罪，最后被吊销了加拿大移民身份。

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Prosper Niyonzim在2012年被关入移民集中营，等待被遣返回原籍国。在被关押期间有两年的时间是被单独监禁。

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2016年Prosper Niyonzima被释放，以临时居民签证在加拿大最大城市多伦多居住。

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赔偿要求

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现在Prosper Niyonzima向安大略省法院提出司法诉讼，要求加拿大联邦政府赔偿他6500万加元，以补偿他被单独监禁期间受到的虐待和精神疾病恶化所带来的痛苦和损失；并要求加拿大联邦政就践踏加拿大人权和自由宪章赋予他的权利而向他作出道歉。

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Prosper Niyonzima说他被监禁期间一年才让洗三次淋浴，还被强迫接受电击治疗；长期的单独监禁导致的精神崩溃让他有三年时间丧失了说话能力，这直接导致他失去了对女儿的监护权。结果是他的女儿被送给别人领养。

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Prosper Niyonzima说他在2009年得知自己有了女儿后就开始尝试改变自己，因为女儿给他带来了希望、带来了快乐。由于孩子的妈妈那时无法照顾女儿，他要求法庭把女儿的抚养权判给他。在失去了女儿的抚养权后，女儿被判给别人领养，这让他再次失去了生活的希望。

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心理创伤

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Prosper Niyonzima的律师Subodh Bharati在提交给法庭的文件中指出，Prosper Niyonzima少年时期目睹祖父母、父母和兄弟死于种族清洗大屠杀让他已经受到精神摧残、患有创伤后应激障碍PTSD；加拿大移民当局在知道其患有精神疾病的情况下，不但没有向他提供必要的心理治疗，而且对他实行单独监禁，这直接导致了其身心受到极大的摧残。

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Prosper Niyonzima的律师Subodh Bharati说，有证据显示，在Prosper Niyonzima得到针对创伤后应激障碍症的心理治疗后，其犯罪行为就停止了。心理医生已经告诫加拿大有关当局不要监禁Prosper Niyonzima，因为这会让他的精神疾病更加严重；但联邦政府有关当局不但不听，反而把他连续单独监禁了两年。

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政府要负责

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Prosper Niyonzima的律师Subodh Bharati强调说，加拿大政府必须对Prosper Niyonzima遭受的非人道折磨负责。

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不过，Prosper Niyonzima状告加拿大联邦政府的指控是否成立还有待于法庭的调查取证。

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RCI with Lorenda Reddekopp · CBC News

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