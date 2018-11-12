36岁的 Prosper Niyonzima / Lorenda Reddekopp/CBC

这个有犯罪记录的移民要加拿大赔6500万

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 12 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

今年36Prosper Niyonzima来自布隆迪，他向法庭状告加拿大政府，要求加拿大邦政府为对他长达两年时间的非人道的单独监禁而道歉、并提供6500万加元的巨额赔偿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

难民

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

Prosper Niyonzima的父母和兄弟在旺达种族清洗混中被死后，13的他在1995被其在加拿大民身份的叔叔养，并得加拿大移民身份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Prosper Niyonzima在2001年就已开始有犯罪记录。在2001年到2010年期间他因多次犯下盗、入行窃、贩卖毒品的罪行而被法庭判罪，最后被吊了加拿大移民身份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Prosper Niyonzim在2012年被关入移民集中，等待被遣返回原籍国。在被关押期有两年的时间是被禁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2016年Prosper Niyonzima放，以临时居民签证在加拿大最大城市多多居住。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

赔偿要求

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Prosper Niyonzima向安大略省法院提出司法诉讼，要求加拿大邦政府赔偿他6500万加元，以补偿被单独监禁期间受到的虐待和精神疾病恶化所带来的痛苦和损失；并要求加拿大联邦政就践踏加拿大人权和自由宪章赋予他的权利而向他作出道歉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Prosper Niyonzima 说单独监禁让他心理崩溃 / Shutterstock

Prosper Niyonzima他被禁期一年才洗三次淋浴，迫接受电击疗；长期的单独监禁导致的精神崩溃让他有三年时间丧失了说话能力，这直接导致他失去了对女儿的监护权果是他的女儿被送给别养。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Prosper Niyonzima他在2009年得知自己有了女儿后就开始尝试自己，因女儿来了希望、来了快。由于孩子的妈妈无法照女儿，他要求法庭把女儿的他。在失去了女儿的后，女儿被判给别养，这让他再次失去了生活的希望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

心理创伤

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Prosper Niyonzima的律师Subodh Bharati在提交法庭的文件中指出，Prosper Niyonzima少年期目睹祖父母、父母和兄弟死于种族清洗大屠杀让他已受到精神摧残、患有创伤激障碍PTSD；加拿大移民当局在知道其患有精神疾病的情况下，不但没有向他提供必要的心理治疗，而且对他实行单独监禁，这直接导致了其身心受到极大的摧残。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Prosper Niyonzima的律Subodh Bharati，有示，在Prosper Niyonzima得到针对创伤激障碍症的心理治后，其犯罪行就停止了。心理医生已加拿大有关当局不要Prosper Niyonzima，因为这他的精神疾病更加重；但邦政府有关当局不但不听，反而把他连续单禁了两年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Prosper Niyonzima的律师Subodh Bharati / Lorenda Reddekopp/CBC

政府要负责

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Prosper Niyonzima的律Subodh Bharati强调说加拿大政府必须对Prosper Niyonzima遭受的非人道折磨负责。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Prosper Niyonzima状告加拿大联邦政府的指控是否成立有待于法庭的调查

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Lorenda Reddekopp · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
今日关注 其他语言
RCI | Français

Moi, soldat - 30 récits de service et de sacrifices

RCI | English

NHL agreement reached over head trauma

RCI | Español

Las expectativas y las acciones de AMLO, el presidente electo mexicano

العربية | RCI

قراءة في معاني يوم الذكرى