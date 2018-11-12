星期日怀念节加拿大举国悼念阵亡军人

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11月11日星期日，加拿大全国各地举行怀念节纪念活动，缅怀百年来在战争中丧生的加拿大军人。

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11日11点在首都渥太华，在21响礼炮声中怀念节仪式正式开始，人们向在历次战争中阵亡的加拿大军人默哀，并向退役和现役加拿大军人致敬。

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加拿大总督 Julie Payette、国防部长Harjit Sajjan、加拿大军队总参谋长Jonathan Vance参加了在首都渥太华举行的怀念节纪念活动。加拿大总理特鲁多在法国与世界主要国家领导人一道参加了第一次世界大战一百周年悼念阵亡军人的活动。

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在一百年前结束的第一次世界大战中，加拿大有6万6千名军人在欧洲战死；在第二次世界大战中，加拿大有4万5千名军人在世界反法西斯战争中丧生。

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今年代表死难军人母亲的是温尼伯居民Anita Cenerini，她的儿子在阿富汗战区执行勤务返回加拿大一年后在军营里自杀身亡，她奋争多年才使加拿大军方承认其儿子的死亡与在阿富汗执行军事任务时受到的心理创伤有关。

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加拿大在每年的怀念节纪念活动中都会选一位母亲作为丧生军人母亲的代表，今年是第一次由自杀军人的母亲出任代表。

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