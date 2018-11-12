温哥华电影拍摄场地 “工伤” 大增

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大的不列颠哥伦比亚省，电影从业人员的受伤人数明显上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据省劳工安全局的统计，2017年，电影业的从业人员有 103 人在电影拍摄过程中严重受伤，另有 600 多人在电影摄制过程中遭受其他类型的 “工伤”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在2012年时，电影业的重伤为61起，其他工伤302起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

ActSafe Safety（ASA）是一个敦促电影行业安全的组织，该机构说，有多达 58% 的机械人员因在电影拍摄中要载上载下各种机器而不同程度地受伤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年，40 岁的特技车手 Joi“SJ”Harris 在温哥华拍摄 Deadpool 2 过程中丧生，在整个电影界引起震动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

ASA 的负责人之一 Anand Kanna 说，制作一部电影面临很大的压力，工作人员必须了解自己的权利和责任，以及雇主的责任。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

ASA 协会正在推出为期一周的教育活动，希望电影从业人员了解自己在工作场所可能受到的伤害，加强预防。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada