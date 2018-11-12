加拿大大量发展旅游业

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加拿大联邦政府正在建立一个旅游咨询委员会，目的是制定出一个全国旅游业发展战略，促进旅游业在加拿大经济中的作用。

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新不伦瑞克省前省长Frank McKenna 将担任这个新委员会的主席。

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2017创纪录

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2017年是加拿大联邦成立 150 周年，加拿大接待的国际游客达到创纪录的2080万人次，2017年的旅游业收入占全国GDP的 2.06%。

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在 2018 年的前8个月，加拿大接待了 1480 万们国际游客。

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今年是加中旅游年，来自中国的游客不断增多，去年来加拿大的中国游客人数增加了 2.7%, 旅游业期待今年的数字更高。

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(Jeff McIntosh/Canadian Press)

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加拿大旅游业 2017

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国际游客 2080 万人次； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 加拿大旅游业有 180 万个工作职位 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 旅游业收入占GDP的 2.06 %

促进旅游业，目标之一是创造新的就业机会，然而，许多雇主已经在面临人手短缺问题。

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加拿大旅游部长 Mélanie Joly 表示，她正在与中小企业、工会成员、政府其他部门进行讨论，以寻找解决方案。

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（RCI with Mathieu Gohier / Radio Canada）

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