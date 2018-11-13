特鲁多力求改善与亚太国家的关系

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加拿大联邦政府总理特鲁多率领的加拿大代表团星期二抵达新加坡参加东南亚国家峰会。加拿大政府希望这次会议有助于改善2017年加拿大由于在最后一分钟拒绝签署泛太平洋自由贸易协议而给加拿大在亚太国家的声誉所带来的负面影响。

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修补关系

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一年前，在美国特朗普政府宣布退出亚太自由贸易协议谈判的情况下，亚太11国为了向特朗普显示没有美国一样可以搞自由贸易，通过紧锣密鼓的谈判达成了自由贸易协议，但就在要举行签字仪式的最后一刻特鲁多缺席了签字仪式。事后加拿大方面表示，因为还有一些条款没有谈妥，所以加拿大无法在这一自由贸易协议上签字。

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加拿大的这一表现惹恼了等在签字现场的10个亚太国家领导人，特别是日本首相安倍晋三。

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澳大利亚政府更是公开表示，加拿大这种表现就更谈不上要加入东南亚18国峰会了。

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东南亚国家峰会由18个国家组成。即东南亚国家联盟10个成员国加上地区性8个重要伙伴国澳大利亚、中国、印度、日本、俄罗斯、新西兰、韩国和美国。

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18变19

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虽然加拿大想成为这个越来越重要的地区性组织的成员国，但目前加拿大只能作为对话伙伴国列席东南亚国家峰会。

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反对加拿大成为东南亚国家峰会正式成员国的声音最大的国家是澳大利亚。作为中等实力国家的澳大利亚不希望看到加拿大的加入，因为这可能会削弱澳大利亚的话语权。

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不过，加拿大是有21个国家和地区参加的亚太经合会APEC首脑会议的成员国。 今年的APEC首脑会议周末在巴布亚新几内亚召开。

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在美国保护主义抬头的情况下，加拿大迫切需要出口市场的多元化，这不但需要聪明的贸易谈判手段，而且需要聪明的出口战略布局，需要加拿大尽可能多的参加各种国际贸易组织和多国联盟组织。

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落后

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而在这方面，加拿大不但落后于澳大利亚和新西兰，而且落后于美国。

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加拿大与澳大利亚相比还有一个缺乏“地利“的问题。与澳大利亚相比，加拿大与东南亚国家市场的距离要遥远的多。

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上个月加拿大政府刚刚结束了开发东南亚国家市场的公众咨询活动；加拿大国内对东南亚国家市场表现出浓厚兴趣的主要是资源开发、农业出口、建筑和绿色能源行业。

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不过，东南亚国家市场虽然有很大的潜力、也有不少问题。比如菲律宾、印度尼西亚和缅甸政府都有人权纪录差的问题。

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此外中国和东南亚国家虽然希望自由贸易，但只愿意谈判降低和取消关税而不愿意谈保护知识产权和保护劳工权益的问题。

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紧箍咒

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加拿大在与亚太地区发展速度快、经济实力强大的国家中国的自由贸易谈判也不容易。除了中国只想谈降低关税、不想谈保护知识产权和保护人权的问题外，加拿大还不得不考虑美国的因素。特朗普政府在刚刚谈成的新版北美大陆自由贸易协议USMCA中加上了新的条款，这就是三国中任何一国在与非市场经济国家谈判自由贸易时必须通知其它两国。这等于给了美国以几乎等于否决权的话语权。

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专家们认为，所谓非市场经济国家指的主要是中国。

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RCI with Janyce McGregor · CBC News

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