巴黎：特鲁多要求特朗普取消钢铝税

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加拿大自由党政府总理特鲁多利用周末在法国巴黎参加11月11日第一次世界大战停战一百周年的机会与美国总统特朗普进行了交谈。特鲁多告诉记者说，他在谈话中提出了在加拿大已经与美国达成了新版北美大陆自由贸易协议的情况下、美国继续对加拿大进入美国市场的钢铁产品和铝材征收惩罚性关税的问题；并要求美国方面在阿根廷20国集团峰会前解决这一问题。

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在记者追问特朗普如何回应时，特鲁多说特朗普表示希望两国的贸易关系继续向积极的方面发展。

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美国特朗普政府公开表示对加拿大和墨西哥进入美国市场的钢铁产品和铝材征收惩罚性关税是为了施加压力、以促使这两个国家在修改北美大陆自由贸易协议的谈判中对美国做出让步。

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加拿大联邦政府在7月1日宣布对美国的上述惩罚性关税实施反制措施，对美国进入加拿大市场的同等规模的产品征收报复性关税。

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加美墨三国预计会在11月30日签署新版北美大陆自由贸易协议USMCA，因为墨西哥新总统将在12月份就职。

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墨西哥要求美国政府在签署USMCA协议之前取消对墨西哥钢铁产品和铝材的惩罚性关税。

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RCI with Janyce McGregor · CBC News

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