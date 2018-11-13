加拿大邮局劳资谈判仍然谈不拢

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加拿大邮局方面的谈判代表说，自从半个月前特别协调员Morton Mitchnick介入邮局工会与邮局管理层之间的劳资谈判后，谈判几乎没有取得任何进展。而谈判特别协调员的使命在上个星期日已经结束。

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虽然谈判双方都表示愿意继续谈判，但谈判没有进展意味着邮局工会将再次开始在全国主要城市的轮流罢工以施加压力的行动。

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加拿大邮局工会对管理层拒绝对工会提出的主要问题做出改善感到很失望。

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加拿大邮局工会要求管理层改善职工的工作条件和安全问题、解决乡村邮递员与城市邮递员之间的薪酬差别问题。

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特鲁多的自由党政府表示，如果已经进行了1年的加拿大邮局劳资谈判迟迟打不成协议导致加拿大民众和经济生活受到影响，则联邦政府会采取必要的措施加以解决。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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