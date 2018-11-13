加拿大国际贸易部长访华，对两国贸易协定表乐观

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刚刚结束访华的加拿大国际贸易部长吉姆·卡尔（Jim Carr）说，加拿大与中国签署全面贸易协议的可能性依然存在， 同时加拿大也希望与中国签署较小范围的分类贸易协议。

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加拿大国际贸易部长是星期一在北京与中方举行双边经济会谈后发表上述讲话的。卡尔表示，中国对很多加拿大的产品感兴趣， 这些产品来自加拿大的不同产业。

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卡尔说，加拿大外贸部门有按不同产业与中国开展贸易谈判的目标，例如争取到2015年，将对中国的农产品出口增加一倍，达到750亿美元。

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卡尔强调说，虽然目前加拿大与中国的贸易谈判是基于不同种类的产品，但这种努力并不排除两国之间签署全面的贸易协定。

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上个星期，加拿大联邦政府财经委员会主席斯考特·布里森（Scott Brison）在接受《环球邮报》的采访时也说，能够快速推进与中国贸易的最佳方式是先把重点放在可以立即产生效益的产业，例如食品和农业。

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布里森的观点是基于一些贸易专家在最近的一次公共政策论坛上讨论后提交的报告。报告中警告加拿大政府，如果在目前这个时候寻求与中国签署全面的贸易协议， 将有刺激美国的风险。

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加拿大贸易部长在访问北京之后，已前往新加坡， 与到那里参加东盟会议的加拿大总理会合。

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