不列颠·哥伦比亚省上诉法院开庭，审理监狱单独关押犯人违宪上诉案

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不列颠·哥伦比亚省上诉法院星期二开庭，听取联邦政府对省高院一项裁决的上诉。该裁决认为监狱任意单独关押犯人是违宪的，加拿大政府应修改相关的法律。

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今年1月份，省高等法院做出裁决，给联邦政府一年的时间，起草新的法规，对囚犯可以隔离关押的做法和时间作出限制。

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此案的原告是不列颠·哥伦比亚省的非营利组织“民权联合会”。 该组织曾通过法律诉讼的方式成功地推动加拿大的安乐死合法化。该组织认为，对犯人的单独关押可以造成永久性伤害，因此加拿大惩教署应该谨慎使用这一惩罚措施，联邦政府也应对此作出严格的时间规定。该组织的这一诉讼在省高等法院获胜。

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但联邦政府不接受BC省高院的裁决，称这项法律需要进一步澄清。因为安大略省也有一项类似的裁决， 要求取消允许单独监禁的法规。

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联邦政府公共安全部长拉尔夫·古德尔（Ralph Goodale）在一个多月前也曾表示，他已向议会提交了一项法案，对单独关押作出限制，并且每天要有4个小时的放风时间， 被关押者也可以要求看精神医生。

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不列颠·哥伦比亚省民权联合会的执行主任乔西·佩特森（Josh Paterson）说，他不能理解为什么联邦政府一方面同意要限制或取消单独关押的做法，另一方面却不能接受法院的同样裁决，还要上诉。

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佩特森解释说， 该组织发起这场诉讼是因为，目前在联邦监狱系统，对单独关押没有任何限制。在一个比洗手间大不了多少的小屋里，有的犯人被关押几个月，甚至几年。这会对被关押者的精神健康造成深深的伤害。因此，省高院裁决这种做法是违背宪法精神的， 这一裁决不能被推翻。

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