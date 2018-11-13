Photo : Reuters/Chris Wattie

锯木厂走了，大麻厂来了：BC 省一小镇经济转型

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 13 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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梅里特（Merritt）是加拿大不列颠哥伦比亚省中南部内陆的一个小镇，位于温哥华东北方向大约 270 公里，有人口不到 1万人。

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这个星期，这个小镇引起了关注，这是因为大麻公司 Emerald Plants Health Source 宣布，准备在梅里特建立一家大麻工厂，预计可以创造约200个就业机会。

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(Tijana Martin/Canadian Press)

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该公司已经在那里购买了一块土地，计划在2019年建造一座 3000 平方米的大麻厂。

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之后，厂房还会进一步扩大，达到大约 100,000 平方米的面积。

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大麻业替代锯木业

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对大麻公司来这里建厂的项目，梅里特市的市长林达·布朗 （Linda Brown）表示赞赏。

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她说，201 6年，我们这里的一个锯木厂关门了，使社区的经济遭受到严重打击。

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 (tolko.com)

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她接着说，我们这里需要工业，这是我的选举承诺之一，我们要发展这个城市的经济。

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布朗女士还表示，对于大麻公司的项目，她有不少疑问，包括工作的薪水和福利是否有利于当地居民等等，但她会跟公司探索这些问题，总而言之，她将支持这个项目。

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大麻业带来新希望

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阿诺德·迈耶（Arnold Meyer）曾经在梅里特的锯木厂工作了40 年，2016 年工厂关门，他也被解雇了。

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这名 62 岁的男子说，现在，他将成为大麻厂 200 名新员工中的一员，这是因为，梅里特引起大麻公司的注意，阿诺德·迈耶可以说是立下了汗马功劳。

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(Ellen Jaskol/GrowForce)

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媒体报道引起公司注意

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大麻公司 Emerald Plants Health Source 的总部设在蒙特利尔市，该公司的高管首次注意到小镇梅里特，是通过媒体的一个报道，而且与阿诺德·迈耶有关系。

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2017 年的一则媒体报道谈到了锯木厂关门对 BC 省梅里特小镇带来的打击，当时阿诺德·迈耶接受了采访，他说，希望大麻公司能够来到这里，给社区创造新的就业机会。

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Emerald 公司的执行副总裁杰夫·汉考克 （Jeff Hancoc）说，我们看到了这篇文章，引起了我们的共鸣，这就是为什么我们决定去梅里特建厂的原因。

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阿诺德·迈耶说，大麻公司与他进行了接触，告诉他，希望他成为工厂开业时的第一批雇员之一，这个消息真是让他高兴得不敢相信。

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Emerald 公司还希望联系曾经在锯木厂工作的其他雇员，为他们提供培训和新的就业机会， 在新设立的 200 多个职位中，从低技能工作到高薪管理职位都有。

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公司副总裁杰夫·汉考克表示，公司的目标是在 2019 年第二季度破土动工，并计划在 2020 年的第二季度或第三季度投入生产。

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(Emerald Plants Health Source/Facebook)

梅里特镇表示，锯木厂的关闭破坏了社区，任何能在这里创造就业的公司都会受到欢迎。

Emerald 是持有加拿大卫生部许可证的大麻生产商，已经在蒙特利尔设有工厂。

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