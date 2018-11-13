多伦多未被选作亚马逊第二个总部，可谓是“塞翁失马”

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多伦多与北美237个城市一起，参与了亚马逊第二总部选择城市的竞逐。现在结果已经宣布。亚马逊选择了纽约和弗吉尼亚北部。

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亚马逊去年底宣布将在北美开设第二个总部，并宣称可以为入选城市创造5万个就业岗位。现在因选择了两个地方，每个地方约需雇佣2.5万人。

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而加拿大的一些业内人士和专家认为，加拿大的城市，包括进入最后一轮竞逐的城市多伦多没被亚马逊选中并不一定坏事。

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小池塘难以养大鱼

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加拿大有多个城市参与竞逐。实际上，在多伦多提交竞逐计划时，就有一些科技行业的人表示，他们觉得亚马逊到多伦多等于小池塘养大鱼，他会吞噬池中的大部分人才。

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总部位于多伦多的Globalive是一家通过投资及合作伙伴关系帮助企业家创业的公司，它帮助创立的WIND Mobile通信公司，后来以13亿加元的价格出售。公司创始人安东尼·拉卡维拉（Anthony Lacavera）就曾说过：“多伦多人才短缺的问题已经很明显，加拿大本土企业需要的人才，也是亚马逊这样的跨国公司要网罗的人才”。

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拉卡维拉把亚马逊比作是一只800磅重的大猩猩。他说： “加拿大需要建立自己的全球性公司，不能以大的跨国公司分部作为经济支柱。如果多伦多真的被亚马逊选择作为第二总部，则有可能压垮多伦多蓬勃发展的生态系统，而不是有助于其成长”。

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近年来，多伦多作为技术中心城市的性质正在增强，因为有在人工智能和金融技术方面的投资，强大的高校研究机构，以及支持初创公司的生态系统，都使多伦多的技术行业蓬勃发展。

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根据商业房地产和投资公司CBRE的数据，多伦多已经连续两年被认为是北美发展最快的科技市场，去年增加了28,900个技术职位，比前年增加了13.6％。

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多伦多不需要“兜售”自己

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多伦多竞逐亚马逊第二总部的目的是为了进一步促进这个城市的发展。多伦多在竞逐时就清楚地阐明了这个城市具有的优势，包括：经济多元化、人才市场价格合理、较高的生活质量、有竞争力的企业税率、以及加拿大全国都享有的全民医疗保健。

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多伦多没有想，也不需要通过财务激励来吸引亚马逊。

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尽管现在亚马逊的市场价值已经超过1万亿美元，但由于有238个城市参与竞逐其第二总部，使竞争非常激烈，有的城市试图用数十亿美元的税收优惠和其他诱惑吸引亚马逊。

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而最终被选定的两个城市都出价不低，纽约提供超过15亿美元的税收减免和工资补贴，而弗吉尼亚州则要为亚马逊第二个总部的建设提供价值5.73亿美元的奖励资金。

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多伦多市负责申请竞标的负责人理查德·佛罗里达（Richard Florida）说， 这简直令人觉得作呕。他甚至决定从申请竞标小组辞职来反对这种兜售做法。他要把那些出高价的城市说出来，并希望能劝说他们，要靠城市自身的优势竞争。但他的说服努力并未成功，他劝导的一些市长坚称不能听他的。

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佛罗里达说：“如果每个城市都像多伦多一样，那这个竞逐程序就会更有利于城市”。他说像亚马逊这样的大公司总部，开设在哪个城市，都可能会带来成千上万的人口涌入，这可能会让城市付出高昂的代价，从推高房价到拥挤的公共交通。

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用经济优惠吸引大公司可能会“得不偿失”

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斯坦福大学经济学教授罗杰·诺尔（Roger Noll）一直在关注城市争取职业球队入驻的问题。这些城市不仅铺上红地毯，还为吸引球队出资，例如补贴新的体育场馆。诺尔教授说, 这种做法永远不值得：“就当地经济活动而言，基本上没有任何好处”。

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而亚马逊的案例就更复杂些。因为与体育特许经营不同，亚马逊的大部分收入来自城市之外，它吸纳的高薪雇员则可以交更多的税并在当地消费。从这两点上看，出钱吸引亚马逊可能好过吸引球队。但如果为此支付巨额资金，那就是一个糟糕的交易，就变得很不值得了。

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诺尔教授说：“这个交易不值十亿加元。多伦多没有靠金钱吸引拿到这个竞标，应该为自己感到骄傲”。

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记者还了解到，虽然多伦多没有被亚马逊公司选中，但多伦多的竞标方案也不是没有用。多伦多市长约翰·托里（John Tory）说，该市的竞标提案在网上发布之后，到目前为止已被其它公司和创业者下载超过1.7万次。根据竞标小组收到的反馈，已经有一些其他公司计划将总部设在多伦多，包括谷歌的子公司 Sidewalk Labs。

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佛罗里达乐观地认为，它将会使多伦多的受益超过亚马逊第二总部。“我觉得竞标以这种方式结束反而更好”。

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RCI with Jacqueline Hansen， CBC

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