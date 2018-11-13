办不办奥运：卡尔加里市民今天公投

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星期二（11月13日），加拿大卡尔加里市的市民们将投票表决是否城市申办 2026 年冬奥会，投票站开放时间从早8点持续到晚8点。

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市选举主任劳拉·肯尼迪 （Laura Kennedy）鼓励市民们尽早去投票，以避开下午 4 点至晚上 8 点的投票高峰期，市民们投票时需要出示一张带有自家地址的身份证明。

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劳拉·肯尼迪说，上周已有超过 54,000 名市民提前投了票，估计今晚 10 点左右能出结果。

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不过，公投结果并不具有约束力，最后还是卡尔加里市议会说了算。对于该不该办冬奥会，市议员们分为两个阵营，但许多议员说将会尊重市民的选择。

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市议员 Evan Wooley 表示，如果 50% 以上的人选择申办奥运会，我将尊重这个决定。

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而申办委员会 Yes Calgary 2026 的组织者 Jason Ribeiro 则表示，如果市民们以压倒性优势投票反对申办 2026 冬奥，那继续推进会非常困难。

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