加拿大国际广播电台及其合作伙伴，为你带来了每个国家类似地方的声音、景观和图像。它们是加拿大、波兰、瑞士、捷克共和国和罗马尼亚。
第四集：机场
皮埃尔-艾略特-特鲁多国际机场，蒙特利尔
蒙特利尔皮埃尔-艾略特-特鲁多国际机场的代号为YUL。从这里乘坐定期或季节性直飞航班可以飞往加拿大、美国和世界各地的140多个目的地。
有30多家航空公司使用该机场，每年客运量大约为1600万人次。
该机场位于多瓦尔市，距离魁北克省最大城市蒙特利尔20多公里，是飞往欧洲、北非和中东等地航班的重要中转站。
加拿大冬季严寒，YUL的跑道除雪和飞机除霜技术享誉国际，并因此在2008年获得美国Balchen/Post奖“大机场”类别金奖。
皮埃尔-艾略特-特鲁多国际机场自1941年开始运营，从未停止发展。它过去曾被称为蒙特利尔-多瓦尔国际机场，2004年1月为纪念前加拿大总理皮埃尔.艾略特.特鲁多而更名。
奥托佩尼国际机场，布加勒斯特，罗马尼亚
亨利康达-奥托佩尼国际机场，是罗马尼亚最大的国际机场。它位于布加勒斯特的市区以外，奥托佩尼镇。它是位于布加勒斯特的两个国际机场（第二个是勒·弗莱卡巴尼萨国际机场）之一。
在第二次世界大战期间，奥托佩尼机场是一个军事基地。直到1965年，只有巴尼萨机场经营商业航班。后来，在前奥托佩尼军事基地的地点建造了一个新的商业机场。改进后的飞机跑道有3500米长，即比巴黎奥利机场更长。现在新客运大楼的建设包括在现代化和扩建计划中。
现代化过程包括在1969年八月继续贵宾室的建设，为了迎接理查德·尼克松总统在1986年访问罗马尼亚。还包括第二条跑道3500米长的落成和新的照明系统。
2011年3月，离开上机区扩大与门的数量增加到24个。到2018年，亨利康达-奥托佩尼国际机场有超过1380万人次的登机记录，同比增长约一万人。2017年该机场有57家航空公司运输乘客到128个城市。
瑞士苏黎世机场
除了登机手续：行李是如何抵达机场的行李转盘的？
机场是乘客在前往不同目的地时必经的地方。在苏黎世机场，行李搬运工正在努力确保乘客的行李能安全地抵达他们手中。现在，我们把您带到安全区之外，让您体验这一精心安排的运作过程的景象和声音，让您见到大多数旅行者从未见过的机场的另一面。
这是苏黎世一个阳光明媚的早晨。空气中充满了机械的磨砺声，以及飞机在天空中的轰鸣声。在飞机的着陆与起飞之间，地勤人员在努力工作，他们正在准备迎接瑞士国际航空公司从法兰克福起飞的一个航班，这架空中客车320定于上午9点35分着陆。
所谓的“异物碎片”（FOD）检查，由在现场的 ramp团队进行。当飞机停在停机坪后，机场人员把轴承座停放在飞机轮子前面，并从主楼连接电源。所有穿着安全服的团队成员要等到飞机发动机熄火，飞机被固定后才能进行检查。
Václav Havel机场，捷克共和国，布拉格
每年有1700万乘客通过布拉格的瓦茨拉夫哈维尔机场，每天约有400架飞机降落。 这个机场的历史始于90年前，它经历了许多历史事件：年轻的捷克斯洛伐克国家的崛起，共产主义时代，天鹅绒革命。
今天机场是一个拥有优秀基础设施的现代建筑，被认为是欧洲最安全的机场。 公众可以在其三个机场终端中使用舒适的设施。Václav Havel机场能够容纳所有类型的飞机。 去年，超过70家飞机运输公司使用他们的服务，将布拉格与157个飞行目的地连接起来。 在未来几年，机场希望建立一个新的航站楼，并扩大跑道的数量。
第三集: 市场
蒙特利尔让·塔龙市场(加拿大魁北克)
建于1933年、得名于新法兰西首任总督的蒙特利尔市让.塔隆（Jean Talon）市场是北美地区最重要的市场之一。它一年四季开放，2018年迎接的顾客和游客达250万人。人们可以在这里买到蔬菜、水果、香草和鲜花。它们通常来自蒙特利尔周边40到50公里以内的农场。
让.塔隆市场位于小意大利区，富于多元文化特色，以有机农产品和本地农产品的丰富而知名。
这些“生活场景”拍摄于2018年夏末至圣诞节。
布加勒斯特的一个市场
“马塔切·梅塞拉鲁”市场距离布加勒斯特的主要火车站北站只有几步之遥，位于19世纪晚期商人最喜欢的地方卡莱娅·格里维奇和卡莱娅·布泽提的十字路口。其中一个是屠夫商店 Loloescu Matache。
大约在1879年罗马尼亚独立战争后，市场开始做生意，当时开始建造著名的马塔什大厅，该大厅最近被拆除。那时，市场位于布加勒斯特郊区。1948年，它成为“伊利·平特里”国有市场，以一位前罗马尼亚共产党领导人的名字命名。
市场位于布加勒斯特的“古米塔贝利”区，很长一段时间以来，这个主要市场一直以另一名共产主义政治家亚历山大·莫卧罗什的名字命名。共产主义垮台后不久，它以罗马尼亚著名指挥家塞利比达什的名字重新命名。除了它的名字，它仍然是该地区居民的首选市场。
瑞士伯尔尼的一个市场
130多年来，在瑞士首都伯尔尼的历史古城附近，联邦广场上每周都有一个市场。当地农民直接在议会大楼前提供他们的特产。不仅许多当地人来市场购物。它也吸引游客，有时你甚至会看到一位部长在购物。
波兰华沙的一个市场
哈拉·米罗斯卡是华沙最大的市场之一。它建于20世纪初。这座建筑在1944年华沙起义期间遭到轰炸。在20世纪50年代重建后，它恢复了原来的市场功能，现在是不同人聚会的地方。
对于游客来说，这也是一个很受欢迎的地方，他们来这里寻找传统和地区性的波兰产品，如酸菜、甜菜根、酸奶油、蘑菇、蜂蜜、新鲜草药、烟熏奶酪和香肠。这个市场还包括一个现代的非常别致的大厅，但是真正的魅力只能在市场的旧区域找到。
捷克布拉格的一个市场
距离市中心不远，布拉格的nábřeží河畔星期六挤满了新鲜的本地产品爱好者。充满农贸市场的气氛，包括品尝、座位和音乐，吸引了当地人和游客。
近年来，市场数量稳步增长，仅在捷克首都，每周就有20多个市场。这标志着区域生产商新鲜食品销售的复苏，这在共产主义时期被强行中断。
第二集: 火车站
蒙特利尔市中央车站（加拿大魁北克省）
蒙特利尔市中央车站在1943年投入使用，是继多伦多联合车站（加拿大安大略省）之后的加拿大第二大火车站。中央车站的内外都以浅浮雕装饰。车站内部东墙和西墙上的大型浮雕表现了加拿大人的生活、艺术和工业。在浮雕中可以找到加拿大国歌《啊，加拿大》的歌词。东墙上的歌词是法语的，西墙上的歌词是英语的。
罗马尼亚布加勒斯特的北站
布加勒斯特的北站是罗马尼亚最大的火车站，每天大约有300列火车进出这个车站。该车站建于1868年至1872年之间，该建筑被列入布加勒斯特历史古迹名录。即使它不是布加勒斯特的主要车站，它也已经成为首都和罗马尼亚的主要铁路枢纽，但是早在1880年，它已经太小，无法容纳日益增长的交通流量。共产主义时期，铁路运输出现了惊人的增长，但是自1990年以来，罗马尼亚全国的乘客数量急剧下降。除其他问题外，车站的不稳定状态也导致了铁路交通的减少。早在1906年，著名的东方快车通车时，布加勒斯特的北站就被列为这条路线上的一站。目前，东方快车每年运行两次。
瑞士苏黎世的主站
瑞士以拥有密集且组织良好的铁路网络而闻名于世，火车在这里准时到达全国各个角落。考虑到阿尔卑斯山遍布瑞士60 %的地理区域，这可不是一个小壮举。瑞士联邦铁路公司( SBB )是最大的铁路公司，处理大部分国内和国际交通。根据SBB，每天大约有10，600列火车和126万名乘客。此外，瑞士大约有800个火车站和车站。苏黎世主站是其中最大的一个:它有多个平台、设施和地下商店。
波兰华沙火车站
华沙中央火车站是波兰华沙的主要火车站。建设始于1972年，是共产主义时代的旗舰项目。车站位于城市的中心。几年前，这座灰色的混凝土建筑进行了翻新，大厅更明亮，气氛更友好。2017年，1，510万名乘客使用了沃萨瓦中央火车站。每天有近1000列火车通过。你可以搭直达各国首都的火车，如维也纳、布拉格、柏林、布达佩斯、基辅或莫斯科。
捷克布拉格的主火车站
布拉格的主火车站是捷克共和国最大的客运火车站。铁路上方的历史建筑也是该国最大的新艺术运动纪念碑。它的工程始于1869年，现在的外观是建筑师约瑟夫·芬达根据最初的设计进行重建的结果。 该车站每年接待2700万乘客。
第一集:教堂
加拿大魁北克卡纳瓦克的卡提里·特卡卡瓦教堂举行的弥撒
kateri Tekakwitha(1656-1680)，来自加拿大魁北克蒙特利尔附近的土著社区Kahnawake的莫霍克族妇女。2012年被天主教列为圣徒。2018年10月21日，在Kahnawake的圣弗朗西斯传教会上，为纪念她被封为圣徒6周年举行了一场特殊的弥撒。这里也是她的圣地。唱诗班用莫霍克语唱歌，有些祈祷者也用这种语言。
罗马尼亚的教堂
在最近的人口普查中，86.5 %的罗马尼亚人宣称自己是东正教徒。罗马尼亚东正教弥撒的声音是怎么样的？我们听到的声音来自布科维纳地区一个有着世界遗产壁画的百年古教堂，地区教堂，布加勒斯特的宗法大教堂，马拉默斯县的一个小木教堂。
瑞士阿莱希姆地区的教堂
“大多数瑞士人是基督教徒，其中大多数是罗马天主教徒。2016年的报告显示，大约70 %的瑞士人一年最多去五次礼拜场所。在过去的几年里，信徒的数量有所下降。2018年10月，阿莱希姆大教堂社区举行庄严的弥撒，欢迎他们的新牧师西尔威斯特·伊霍玛。这座大教堂建于19世纪80年代，以其令人印象深刻的晚期巴洛克建筑而闻名。"
波兰华沙的教堂
大约93 %的波兰人宣称自己是天主教徒，但即使在波兰，参加教堂服务的人数也在下降。到2016年，这个数字已经下降到36.7 %。尽管秋天来临，周日弥撒仍然是许多波兰人生活中非常重要的一部分。
捷克布拉格的教堂
捷克共和国是世界上最无神论的国家之一。在过去的20年里，信徒人数一直在下降，减少了一半。只有五分之一的捷克公民声称属于某一信仰。只有十分之一的信徒定期去教堂，至少每月一次。罗马天主教会拥有最多的信徒。
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