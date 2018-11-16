皮埃尔-艾略特-特鲁多国际机场，蒙特利尔

蒙特利尔皮埃尔-艾略特-特鲁多国际机场的代号为YUL。从这里乘坐定期或季节性直飞航班可以飞往加拿大、美国和世界各地的140多个目的地。

有30多家航空公司使用该机场，每年客运量大约为1600万人次。

该机场位于多瓦尔市，距离魁北克省最大城市蒙特利尔20多公里，是飞往欧洲、北非和中东等地航班的重要中转站。

加拿大冬季严寒，YUL的跑道除雪和飞机除霜技术享誉国际，并因此在2008年获得美国Balchen/Post奖“大机场”类别金奖。

皮埃尔-艾略特-特鲁多国际机场自1941年开始运营，从未停止发展。它过去曾被称为蒙特利尔-多瓦尔国际机场，2004年1月为纪念前加拿大总理皮埃尔.艾略特.特鲁多而更名。