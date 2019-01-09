最后一次机会：加拿大首都渥太华机场为出国旅客设置“大麻箱”

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各地机场通常都会在安检排队的地方放一个类似于垃圾箱的容器，让旅客把此前忘记处理的矿泉水、大瓶香波等禁止带上飞机的东西放在里面。现在，渥太华国际机场在安全区设置了两个“大麻箱”，让不小心随身携带大麻的出境旅客有最后一次避免犯法的机会。

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按照新法律，19岁以上的加拿大人可以带不超过30克的大麻上飞机，但仅限于国内。携带大麻出境仍是违法行为。去年10月份娱乐性大麻在加拿大合法化以后，加拿大各地机场纷纷贴出告示提醒旅客。在渥太华之前，埃德蒙顿和哈利法克斯等城市的机场已经设了大麻箱。

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渥太华机场的工作人员会定期检查两个大麻箱，如果扔在里面的大麻超过30克，就会通知警方来取走。

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到目前为止，渥太华机场还没有发生过需要招警的涉及大麻事件。

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（RCI with CBC News）

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