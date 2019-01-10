班芙自然保护公园今夏野营预约两小时内爆满

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以湖泊、雪山和冰川美景而国际知名的加拿大阿尔伯塔省的班芙自然保护公园是野营爱好者钟爱的野营地点。所以人数众多的野营爱好者们在1月9日星期三早上8点，加拿大公园管理局开放2019年夏天班芙公园野营营地网上预约后蜂拥上网。

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预约网页崩溃

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不但所有1万3千5百个野营区野营位子在两个半小时之内被一抢而光，而且让加拿大公园管理局的网站由于达到容量极限而多次崩溃，让正在公园管理局网上定位子的野营爱好者的电脑网页被冻结、不得不再次上网尝试。

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相比之下，去年加拿大公园管理局1月初开放网上野营区定位预约后，第一天全天有1万零292个野营区位子被定走，还有几千个野营营地位子可供第二天预约。

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卡尔加里市居民Michael Kwadrans说，今年1月9日加拿大公园管理局的野营营地定位网站老是崩溃、不断出现“此网站不可用”或“需要重新登录上网”的信息，他好容易选到一个野营营地位子、也输入了信用卡信息、但网页上显示正在处理的小圆圈转啊转啊就是完不成定位程序。

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两个半小时被抢光

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Michael Kwadrans花了一个小时的时间后终于定到了在Two Jack Lake野营营地的一个位子，而且还为自己的朋友也选定了一个位子。

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Michael Kwadrans把自己的幸运归功于他坚持一次又一次地不断上网，而不是像不少人由于定位网页老是崩溃而没有时间或没有耐心去等待。

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温哥华居民Joe Bowser就是中途放弃的人中的一个。他计划今年夏天在贾斯伯和班芙两个自然保护公园野营渡假，虽然星期三早上加拿大公园管理局野营营地定位网站一开放他就赶紧上网定位子，但选定了日子和野营营地之后到了付款阶段时就被卡住、无法完成定位程序。由于要上班所以他无法继续尝试下去。

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Joe Bowser不打算放弃夏天去阿尔伯塔境内洛矶山脉的自然保护公园野营渡假的计划，打算到离班芙自然保护公园远一点的省属自然保护公园或其它野营营地试试运气。

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班芙公园人满为患

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加拿大公园管理局原来实行的是先到者先有位子的野营营地位子分配方法，但经常出现来野营的人驾驶的汽车拍成长龙等待的情况，而且常常是营地满员后仍然有许多人由于找不到过夜的野营地点而怨气冲天。所以加拿大公园管理局现在用网上定位的办法来避免这一问题。

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不过加拿大公园管理局承认，近年来班芙自然保护公园人满为患的问题越来越严重，以至于出现公园管理人员不得不临时关闭班芙自然保护公园内路易斯湖景点的情况。

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在2017年到2018的财政年度，班芙公园接待了420万游客，比前一年增加了3%。

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不过，加拿大公园管理局下属的联邦自然保护公园并不都像班芙自然保护公园那样野营营地一位难求。

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RCI with Robson Fletcher · CBC News

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