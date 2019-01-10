中国驻加大使抨击加拿大等国奉行白人至上主义

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据加新社报道，中国驻加拿大大使卢沙野指责说，要求中国政府释放两名在押加拿大公民的加拿大和其西方盟国奉行的是白人至上主义、用双重标准对待中国，不是在按照法制标准行事、而是在嘲弄和践踏法制。

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观察家们认为，卢沙野星期三在加拿大首都渥太华的双周刊Hill Times上发表的文章显示了中国政府对特鲁多政府非常不满。

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加拿大政府最近强化了对中国的压力，要求西方盟国公开施压、要中国释放去年12月份拘捕的两位加拿大人Michael Kovrig 和Michael Spavor。

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中国司法当局是在加拿大12月初拘捕了在温哥华机场转机的中国华为公司财务总监孟晚舟后以触犯中国法律为由逮捕上述两位在华加拿大公民的。

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加拿大联邦政府总理特鲁多和外交部长Chrystia Freeland多次指出，加拿大司法当局拘捕孟晚舟是按照法律行事、是按照与加拿大有引渡条约的美国司法机关的要求办理的、没有任何政府干预的成分在内。

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RCI with Mike Blanchfield · The Canadian Press

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