大麻合法化让大麻售价不降反升

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大统计局的数字显示，自3个月前大麻合法化以来，加拿大大麻平均售价从每克6.83加元上升到8.02加元，升幅超过17%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果从大麻来源来看，来自合法供应商的大麻平均售价在2018年底是每克9.70加元，而来自非法大麻供应渠道的大麻售价是每克6.51加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局是用2018年大麻合法化之前收集的数据与2018年底的收据进行分析对比后得出的上述结论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们认为，大麻合法化后大麻售价明显上升的主要原因主要有三个。一是更多的人吸食大麻导致大麻供不应求；二是合法大麻生产商和零售商缺乏竞争；三是政府的税收。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些专家担心，来自合法渠道的大麻与来自非法渠道大麻的价格差别会让黑市大麻市场继续在加拿大存在下去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Brandie Weikle · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada