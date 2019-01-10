今年流感病毒是 H1N1，主要影响孩子

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新年期间，流感的蔓延给许多医院带来压力，医院的急诊室里挤满了人，今年的流感主要病毒是 H1N1，少年儿童首当其冲，去年的流感病毒是 H3N2，对老年人影响最大。

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加拿大公共卫生署报告称，自去年底以来，全国12 所儿童医院的入院人数都翻了一番。

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孩子高烧不退

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(George Rudy/Shutterstock )

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在魁北克省，为了缓解急诊室的紧急状况，魁省卫生部宣布从下周开始，各个诊所都延长开放时间。

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在蒙特利尔市 Sainte-Justine 大学医院中心的急诊室里，一位母亲对自己的孩子感到非常担忧，她说，5 岁的儿子高烧超过 39 度，而且连续烧了 4天不退，他喘气也很困难。

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迈克·阿索诺（ Michael Arsenault）是 Sainte-Justine大学医院中心的急诊医生，他说，今年来就诊的人数，比 2009 年 H1N1 大爆发时还要多。

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阿索诺接着说，主要的症状是孩子发烧比较高，而且持续的时间也比较长，不会马上退烧。

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卡罗琳·魁奇（ Caroline Quach）是 Sainte-Justine 大学医院中心的儿科传染病医生，她表示，尤其是 10岁以下的儿童，最容易感染 H1N1 病毒。

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对于为什么有这么多的孩子患上流感，蒙特利尔犹太人综合医院的传染病专家卡尔·维斯（Karl Weiss）说，儿童一向是病毒传播的载体，托儿所里一个孩子生病，很快就会传染给很多孩子，而且，流感疫苗的有效性是有限的。

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H1N1

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2009 年，安大略省曾经大规模爆发 H1N1 疫情，导致120多人死亡，现在这一病毒又卷土重来，让很多人“胆颤心惊”。

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但安大略省公共卫生局的医疗主任布莱娜·瓦尔沙斯基（Bryna Warshawsky）医生表示，我们需要知道的是，现在的情况跟 2009年已经不一样了。

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她说，2009年是这种菌株的第一次流传，人口的免疫力很低，因此影响到许多人，特别是年轻人。

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从那时起，这种菌株又出现过几次，我们每年都在接种该菌株的疫苗，现在对 H1N1 增强了免疫力，因此生病的人越来越少。

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大多数患者可自愈

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医生们说，除非有严重情况，尽量不要去医院的急诊室，医院是病毒的集中地。

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瓦尔沙斯基医生说，大多数流感患者会自行改善，如果感觉的确很糟糕，可以去看医生。

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(Radio-Canada)

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她接着说，尽管每年接种疫苗的最佳时间是10月下旬到 11月初，但今年的流感季节还没有达到顶峰，现在去接种流感疫苗肯定还为时不晚。

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流感疫苗需要大约 2 周的时间才能达到最大效果，而 H1N1 在冬季往往要流传好几周。

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接种疫苗的人越多，就越能减少传播流感的几率，对于老年人、幼儿和孕妇来说，他们周围的人是非常重要的。

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根据加拿大公共卫生署的信息，今年流感季截止到去年12月29日，确诊流感病例有 13796个，大多数是 65岁以下的人，其中 94% 为 H1N1型流感。

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通常，流感季节会一直持续到3月份。

（RCI with Catherine Kovacs / Radio Canada）

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