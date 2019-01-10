BC省举足轻重：2019年加拿大联邦大选预测分析

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星期三（1月9日）晚，加拿大总理特鲁多在BC省坎卢浦斯市的市民见面会上受到了劈头盖脑的质问和指责。提问者对他的不满主要集中在跨山输油管扩建项目和原住民和解问题上。几个小时前，他已经在去参加自由党募捐午餐时受到了输油管项目反对者和支持者的迎接。

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这是特鲁多本月全国巡访的第一站。资深政治评论人士格勒涅（Éric Grenier）在CBC网站上撰文分析说，坎卢浦斯市所在的BC省将是今年十月大选的重要战场，无论是自由党要成功连任还是保守党要重新当政，都必须要赢得该省选民的支持。同时BC省也身处一些大选重要议题的漩涡。可以想见，在今后几个月里，该省民众将比任何时候都更经常地看到特鲁多和他的政敌在他们面前频频亮相。

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在其他省损失的议席要靠BC省补上

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格勒涅认为，这次大选自由党在大西洋沿岸省份，安省和中部平原省份的议席可能都会不同程度地减少，只有在魁北克省可能有比上届大选更多的斩获。但是仅有一个魁省不足以保证自由党拥有组成多数政府所需的170个议席。在这种情况下，BC省的重要性就凸显出来了。

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你所在的省有多少众议院议席？ 加拿大议会众议院的338个议席按人口分配如下： 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada BC省：42

阿尔伯塔省：34

曼尼托巴省：14

萨斯喀彻温省: 14

安大略省：121

魁北克省：78

新斯科舍省：11

新不伦瑞克省：10

纽芬兰省及拉布拉多地区：7

爱德华王子岛省：4

西北地区：1

努纳武特地区：1

育空地区：1

在上一次大选中，BC省的四十多个议席有17个被自由党赢得，新民主党赢得14个，保守党赢得10个，绿党赢得1个。

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该省选民对各党的支持在过去几年里一直相当稳定。但是民调结果显示最近一段时间情况出现了变化。过去一直保持在35%到37%的自由党支持率现在掉到了35%以下，而保守党的支持率呈上升趋势。

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如果上图所示的选民支持率维持到大选投票日的话，保守党将可以赢得17个席位，自由党15个，新民主党9个，绿党仍维持1个。

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但是选民有权变心，未来将悬念迭出

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在BC省的四十二个联邦选区中，多达十三个现在很难判断会被哪个党占据。它们当中，大温地区和温哥华岛的争夺战将主要在自由党和新民主党之间展开，而保守党在内陆地区南部和弗雷泽河谷将是一个强劲的对手。

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格勒涅根据目前的民调结果做出的席位预测可能会让特鲁多等人不知道是该开心还是该担心：自由党在22个选区都有希望，但是其中有把握的只有9个。保守党有希望的选区多达26个，但有把握的也只是9个。新民主党可能获胜的选区是3到16个。

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特鲁多在BC省面临的难题之一是如何让该省选民相信，他既为跨山输油管护航，又不忘保护BC省沿海生态环境，同时还心系输油管所经之地的原住民。

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至少许多原住民现在对他是失望的。在昨晚的坎卢浦斯见面会上，来自舒斯瓦普部族的阿尼.杰克（Arnie Jack）对他说 ，他的政府在输油管问题上对原住民所做的事是“国家的耻辱”。

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坎卢浦斯所在的选区目前由保守党占据。自由党在上一次大选中位居第三。

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目前BC省有两个议席空缺。除了2月25日将举行补选的本那比南区外，还有位于温哥华岛、补选日期未定的Nanaimo-Ladysmith。

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（RCI with CBC News, Éric Grenier，Michelle Ghoussoub）

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